France Castel parle de l'impact de la maladie sur sa relation amoureuse

Ce lundi soir, Jean-Philippe Dion s'entretient avec France Castel et fait le point sur sa santé dans une entrevue exclusive à Sucré Givré.

Un extrait touchant a été partagé sur les réseaux sociaux dans lequel la comédienne parle de l'impact de sa maladie sur sa relation amoureuse.

« À quelque part, je pensais pas qu'on s'aimait autant », indique, touchante, l'interprète de la mère d'Isabelle dans STAT.

« C'est quelque chose qu'on sait, comme ça, mais quand t'as ça [NDLR : la maladie], tu le sens. Il y a eu beaucoup d'affection et d'amour qui est rentré dans moi », ajoute-t-elle.

À noter que l'actrice fréquente le chanteur et guitariste d'origine égyptienne Chawky Bichara [photo ici] depuis de nombreuses années.

Voyez l'extrait touchant de son entrevue à Sucré Givré au bas de l'article.

Rappelons que France Castel a révélé lors de son passage à En direct du Jour de l'An qu'elle avait eu un lymphome. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, elle a accepté de subir les traitements nécessaires à sa guérison et elle est maintenant officiellement en rémission du cancer.

