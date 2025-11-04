L'équipe de STAT dévoile en primeur un extrait pour le moins bouillant!

Ce mardi, vous aurez droit à un épisode particulièrement chargé de STAT, dans lequel une hypothèse persistante des téléspectatrices et téléspectateurs se confirmera.

En effet, comme le démontre un extrait dévoilé en primeur sur les réseaux sociaux, il y aura des rapprochements entre Emmanuelle St-Cyr et le psychiatre Antoine Diamond (Suzanne Clément et Jean-Philippe Perras).

Voyez la vidéo bouillante ci-dessous.

Plusieurs adeptes avaient vu venir cette étincelle, soulignant au passage que la sexualité affranchie de Manu a donné lieu à plusieurs intrigues du genre. Dans la vie comme dans la fiction, qui sommes-nous pour juger des comportements des autres?

Chose certaine, ces rapprochements sont particulièrement efficaces et feront inévitablement place à d'autres scènes intéressantes entre les deux comédiens, d'autant plus que leurs personnages vont s'entraider pour la médecine de rue.

On vous en dit plus sur l'épisode de ce mardi dans l'article ici.

STAT se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.