Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

L'équipe de STAT dévoile en primeur un extrait pour le moins bouillant!

C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, comme dirait Normand Brathwaite!

Image de l'article L'équipe de «STAT» dévoile en primeur un extrait pour le moins bouillant!
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, vous aurez droit à un épisode particulièrement chargé de STAT, dans lequel une hypothèse persistante des téléspectatrices et téléspectateurs se confirmera.

En effet, comme le démontre un extrait dévoilé en primeur sur les réseaux sociaux, il y aura des rapprochements entre Emmanuelle St-Cyr et le psychiatre Antoine Diamond (Suzanne Clément et Jean-Philippe Perras).

Voyez la vidéo bouillante ci-dessous.

Plusieurs adeptes avaient vu venir cette étincelle, soulignant au passage que la sexualité affranchie de Manu a donné lieu à plusieurs intrigues du genre. Dans la vie comme dans la fiction, qui sommes-nous pour juger des comportements des autres?

Chose certaine, ces rapprochements sont particulièrement efficaces et feront inévitablement place à d'autres scènes intéressantes entre les deux comédiens, d'autant plus que leurs personnages vont s'entraider pour la médecine de rue.

On vous en dit plus sur l'épisode de ce mardi dans l'article ici.

STAT se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50