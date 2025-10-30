Une intuition des adeptes de STAT se confirmera bientôt

Note : Le texte ci-dessous aborde un élément de l'intrigue du prochain épisode. Si vous ne voulez pas le connaître, nous vous invitons à cesser votre lecture maintenant.

L'épisode de la semaine prochaine de STAT, d'ores et déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, s'avère particulièrement mouvementé. Les téléspectateurs assisteront notamment à l'arrivée d'un nouveau personnage, interprété par Matthieu Pepper, dont les problèmes sont très apparents. On vous en dit plus à ce sujet ici.

Plus encore, Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) est dans les parages, ce qui ne manque pas de déranger Daniel (Bruno Marcil), avec qui il y aura un vis-a-vis. Vous serez surpris de l'issue de cette discussion. Pendant ce temps, Claude Coupal (Caroline Néron) semble faire de mauvais choix, ce qui commencera à inquiéter son entourage.

C'est toutefois du côté d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) qu'une intuition des adeptes de la série se confirmera. Vous assisterez à sa première journée en médecine de rue où elle travaillera aux côtés d'Antoine Diamond (Jean-Philippe Perras), auprès d'une clientèle fortement défavorisée. Un segment qui n'est pas sans marquer les esprits sur les problèmes d'itinérance et de dépendance.

Cette journée, très chargée, se soldera toutefois en un rapprochement qui changera le ton, une proximité que les fans avaient vue venir, entre l'urgentologue et le psychiatre. Préparez-vous, sortez les chandelles et les bulles, c'est chaud! 🔥

Un élément viendra toutefois perturber cette rencontre... On ne vous en dit pas plus!

Il faudra être à l'écoute mardi prochain à 20 h sur les ondes de Radio-Canada pour en savoir plus. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Notons qu'une intrigue cette semaine a particulièrement fait réagir les adeptes, mettant en vedette Xavier Rivard-Désy et Justin Morissette. Cette intrigue est tristement inspirée d'une pratique réelle, extrêmement dangereuse, dont on vous parle ici.