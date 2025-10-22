On en sait plus sur le personnage de Matthieu Pepper dans STAT

C'est le 4 novembre prochain que le personnage joué par l'humoriste Matthieu Pepper apparaîtra dans STAT.

Comme le résumé de l'épisode a été dévoilé par Radio-Canada, on en sait maintenant davantage sur ce nouveau patient de Saint-Vincent.

Il s'agit de Patrick O’Brian, un entrepreneur volubile de 35 ans qui se présente à l'hôpital avec un teint particulièrement jaune. Emmanuelle (Suzanne Clément) lui demande combien d’alcool il a consommé récemment. Plusieurs membres de sa famille l’ont suivi à l’hôpital pour le convaincre de se faire soigner. Ce n’est pas gagné d’avance. Julien, son meilleur ami, lui dit que sa consommation d’alcool est en train de le tuer.

C'est aussi dans cet épisode qu'Emmanuelle fera sa première sortie de médecine de rue avec Antoine (Jean-Philippe Perras) et Claude (Caroline Néron) présentera à la presse la nouvelle unité d’hospitalisation brève, appuyée par Raphaël (Antoine Bertrand).

Voyez des photos du 9e épisode dans la galerie au bas de l'article.

Notons que le meilleur ami de Patrick sera interprété par Pierre-Luc Lafontaine [photo ici], que nous n'avons pas vu au petit écran depuis un moment.

Sur les photos de l'épisode, on peut aussi voir Jacob (Lou-Pascal Tremblay) derrière un lutrin. On s'imagine que celui-ci ira témoigner lors du procès de Steve (Marc Beaupré).

Ne manquez pas l'arrivée de Matthieu Pepper dans STAT le mardi 4 novembre prochain à 20 h.