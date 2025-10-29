Ce cas dans STAT est inspiré d'une pratique réelle extrêmement dangereuse

Le cas vu dans STAT mardi - celui de ces deux jeunes hommes qui s'injectent du vin rouge dans la vessie à l'aide d'un cathéter pour ensuite l'uriner dans des verres pour que des hommes riches le boivent - est inspiré d'une vraie pratique.
Celle-ci est rapportée sur le web par certains médecins, dont l'urologue résidente Rainey Horwitz.
Voyez sa vidéo explicative très intéressante au bas de l'article (en anglais).
Évidemment, cette pratique de « human decanting » (le décanteur humain) est extrêmement dangereuse. Elle peut causer des infections, une inflammation des reins et un choc septique.
Chose certaine, le cas a eu tout un effet sur les téléspectateurs :
- « Cette histoire m'a profondément dérangé »
- « Je n'ai pas aimé du tout cette histoire avec des vieux cochons. »
- « Un scénario assez dégueulasse. »
- « Ça m’écœure »
- « Cette histoire là est tordue…je peux pas croire que ça existe. »
- « C'est déguelasse des histoires de ce genre 🤢🤢 »
- « Ridicule cette histoire la, franchement 🤔 »
- « C'est vraiment weird et pervers cette histoire 🤯 »
- « La perversion n'a visiblement pas de limite. »
Le jeu des deux jeunes acteurs Xavier Rivard-Désy et Justin Morissette ( le fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette), a aussi été salué.
- « Chapeau aux acteurs ayant joué cette dramatique »
- « Tordu comme histoire mais les deux comédiens sont très bons »
- « Très bon Justin »
La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.