Ce cas dans STAT est inspiré d'une pratique réelle extrêmement dangereuse

Le cas vu dans STAT mardi - celui de ces deux jeunes hommes qui s'injectent du vin rouge dans la vessie à l'aide d'un cathéter pour ensuite l'uriner dans des verres pour que des hommes riches le boivent - est inspiré d'une vraie pratique.

Celle-ci est rapportée sur le web par certains médecins, dont l'urologue résidente Rainey Horwitz.

Voyez sa vidéo explicative très intéressante au bas de l'article (en anglais).

Évidemment, cette pratique de « human decanting » (le décanteur humain) est extrêmement dangereuse. Elle peut causer des infections, une inflammation des reins et un choc septique.

Chose certaine, le cas a eu tout un effet sur les téléspectateurs :

« Cette histoire m'a profondément dérangé »

« Je n'ai pas aimé du tout cette histoire avec des vieux cochons. »

« Un scénario assez dégueulasse. »

« Ça m’écœure »

« Cette histoire là est tordue…je peux pas croire que ça existe. »

« C'est déguelasse des histoires de ce genre 🤢🤢 »

« Ridicule cette histoire la, franchement 🤔 »

« C'est vraiment weird et pervers cette histoire 🤯 »

« La perversion n'a visiblement pas de limite. »

Le jeu des deux jeunes acteurs Xavier Rivard-Désy et Justin Morissette ( le fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette), a aussi été salué.

« Chapeau aux acteurs ayant joué cette dramatique »

« Tordu comme histoire mais les deux comédiens sont très bons »

« Très bon Justin »

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.