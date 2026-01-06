Un retour bouleversant pour STAT : Préparez vos mouchoirs!

C'est ce mardi que vous pourrez enfin renouer avec la série STAT, après la finale de mi-saison inquiétante qui nous avait été offerte.

On se retrouve donc quelques secondes après les événements présentés en décembre, tandis que la maison d'Isabelle (Geneviève Schmidt) est en flammes et que Siméon (Benjamin Gratton) manque à l'appel. Les enjeux sont particulièrement importants en ce début de mi-saison, tandis que la vie d'un personnage chouchou est dans la balance...

Comme nous avons pu voir ce premier épisode en primeur, nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que l'autrice Marie-Andrée Labbé a fignolé un scénario captivant, qui permet aux comédiennes et comédiens de la série de se dépasser dans des scènes particulièrement émotives. Accrochez-vous et mettez vos mouchoirs à proximité, car la suite sera éprouvante pour tout le monde...

Évidemment, nous ne vous confirmerons pas ce qu'il advient de Siméon, puisque cela gâcherait votre plaisir de visionnement. Vous n'aurez pas toutes les réponses que vous cherchez dans cette première heure et vous voudrez absolument revenir pour en connaître la suite. C'est dans ce contexte qu'un nouveau patient fera son arrivée et vous connaissez TRÈS bien son interprète!

C'est aussi dans ce contexte que des frictions importantes s'installeront au sein de l'équipe de l'urgence de Saint-Vincent, tandis qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) devra répondra aux demandes de son nouveau patron, Marc-Olivier Morin (Anglesh Major). Les deux collègues ne voient pas les choses du même oeil et la manière de traiter les proches fait partie du problème.

Le cas de Patrick O'Brian (Matthieu Pepper) revient aussi sur la table, alors que son grand ami Julien (Pierre-Luc Lafontaine) a finalement donné son foie à une autre personne, une jeune mère de deux enfants. Cette décision ne fera évidemment pas le bonheur de l'entourage de Patrick, qui voit les chances de survie de celui-ci diminuer grandement. Trouveront-ils une autre solution pour sauver cet homme aux prises avec de graves problèmes d'alcoolisme?

Enfin, on effleure seulement le cas des jeunes femmes agressées, une trame que l'autrice réserve certainement pour plus tard. On avait compris qu'Emmanuelle pourrait être dans la mire d'un groupe violent s'attaquant aux femmes dans des métiers non conventionnels. Que va-t-il lui arriver?

Ce sera à voir cette saison dans STAT, les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode sera déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.