Un acteur bien connu rejoint la distribution de STAT

Il y a quelque chose d'assez ironique dans tout ça.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans l'épisode de ce mardi de STAT, nous rencontrerons un nouveau personnage : un pompier blessé dans l'incendie déclenché par la friteuse chez Isabelle.

Son visage vous sera d'ailleurs très familier. En effet, c'est l'acteur Patrice Godin [photos ici] qui interprétera le soldat du feu, soigné par Jacob (Lou-Pascal Tremblay) à son arrivée à Saint-Vincent.

Ce qui est plutôt cocasse dans cette nouvelle, c'est que le comédien a, depuis peu, délaissé sa carrière d'acteur pour se concentrer sur un nouveau métier : celui de pompier.

On peut donc s'imaginer que Patrice était le candidat idéal pour incarner ce patient souffrant d'hyperthermie.

Benjamin sera aussi emmené à Saint-Vincent par les ambulanciers. D'ailleurs, la scène de son arrivée à l'hôpital a été partagée sur les réseaux sociaux et a engendré beaucoup d'émotions chez les téléspectateurs. Voyez-la ici.

Aussi, dans ce nouvel épisode de STAT, il sera encore question du cas de Patrick O'Brian, cet homme alcoolique qui devait recevoir une partie du foie de son ami. Par contre, ce dernier a changé d'idée juste avant son opération et a décidé de faire ce don à une policière entre la vie et la mort plutôt qu'à Patrick, qui risquait de ne pas en prendre soin vu ses problèmes de consommation.

Ne manquez pas le 13e épisode de la quatrième saison de STAT ce mardi 6 janvier à 20 h.

