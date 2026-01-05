Accueil
Un extrait de STAT fait déjà pleurer les téléspectateurs

« Je pleure déjà ! »

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

STAT reprendra dès ce mardi 6 janvier et les téléspectateurs sont impatients de découvrir ce qu'il adviendra de Siméon (Benjamin Gratton), le fils d'Isabelle, qui a engendré l'incendie de sa maison en démarrant la friteuse.

La bande-annonce, que vous pouvez voir ici, démontre que le jeune homme est bel et bien en vie, mais qu'il se retrouve dans une situation critique.

On peut y voir Isabelle frapper Pascal, comme elle le tient responsable de l'enchaînement catastrophique des évènements.

Jacob parlera ensuite d'un « syndrome de détresse respiratoire aiguë » et Isabelle viendra embrasser le front de son enfant, intubé et inconscient.

La scène complète de l'arrivée de Siméon à l'hôpital a aussi été partagée par ICI Télé. Vous pouvez voir cet extrait de l'épisode du 6 janvier au bas de l'article.

Sur les réseaux sociaux, bien des téléspectateurs avouent avoir été ébranlés par ces images :

  • « OMG déjà les yeux dans l’eau 🥺🥺 »
  • « J'ai des frissons et les larmes aux yeux, ça ce peux-tu !! »
  • « Je pleure déjà ! »
  • « Oufff!! Déjà émotif »

Geneviève Schmidt reçoit aussi - déjà - des éloges pour sa performance :

  • « Tous les comédiens sont si bons! Geneviève est TOP!! »
  • « Vraiment tellement une bonne comédienne elle viens nous chercher instantanément ! »

Est-ce que Siméon va s'en sortir? Le public est partagé quant au dénouement de cette intrigue poignante :

  • « S'il s'en sort c'est de la pure tv et surtout un miracle. »
  • « Ça regarde mal pour Simeon. »
  • « Ne faites pas mourir Siméon. Très bon comédien et un amour de garçon! »
  • « Il vas s’en sortir »

Gageons que Marie-Andrée Labbé nous gardera en haleine quelques semaines avant de nous révéler toute la vérité sur Siméon...

Ne manquez pas le retour de STAT, ce mardi 6 janvier à 20 h sur ICI Télé.

