Un extrait de STAT fait déjà pleurer les téléspectateurs

STAT reprendra dès ce mardi 6 janvier et les téléspectateurs sont impatients de découvrir ce qu'il adviendra de Siméon (Benjamin Gratton), le fils d'Isabelle, qui a engendré l'incendie de sa maison en démarrant la friteuse.
La bande-annonce, que vous pouvez voir ici, démontre que le jeune homme est bel et bien en vie, mais qu'il se retrouve dans une situation critique.
On peut y voir Isabelle frapper Pascal, comme elle le tient responsable de l'enchaînement catastrophique des évènements.
Jacob parlera ensuite d'un « syndrome de détresse respiratoire aiguë » et Isabelle viendra embrasser le front de son enfant, intubé et inconscient.
La scène complète de l'arrivée de Siméon à l'hôpital a aussi été partagée par ICI Télé. Vous pouvez voir cet extrait de l'épisode du 6 janvier au bas de l'article.
Sur les réseaux sociaux, bien des téléspectateurs avouent avoir été ébranlés par ces images :
- « OMG déjà les yeux dans l’eau 🥺🥺 »
- « J'ai des frissons et les larmes aux yeux, ça ce peux-tu !! »
- « Je pleure déjà ! »
- « Oufff!! Déjà émotif »
Geneviève Schmidt reçoit aussi - déjà - des éloges pour sa performance :
- « Tous les comédiens sont si bons! Geneviève est TOP!! »
- « Vraiment tellement une bonne comédienne elle viens nous chercher instantanément ! »
Est-ce que Siméon va s'en sortir? Le public est partagé quant au dénouement de cette intrigue poignante :
- « S'il s'en sort c'est de la pure tv et surtout un miracle. »
- « Ça regarde mal pour Simeon. »
- « Ne faites pas mourir Siméon. Très bon comédien et un amour de garçon! »
- « Il vas s’en sortir »
Gageons que Marie-Andrée Labbé nous gardera en haleine quelques semaines avant de nous révéler toute la vérité sur Siméon...
Ne manquez pas le retour de STAT, ce mardi 6 janvier à 20 h sur ICI Télé.