Une bande-annonce inquiétante pour STAT

Manu en danger?

Image de l'article Une bande-annonce inquiétante pour «STAT »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi à Radio-Canada, vous aurez droit à un nouvel épisode de STAT, dans lequel la tension monte d'un cran, tandis qu'un personnage principal se retrouve en danger.

En effet, Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) est tombée dans la mire d'un groupe masculiniste violent, qui s'attaque aux femmes de tête. C'est le fils de Laurent Lamy, Auguste (Antoine Marchand-Gagnon), qui a soumis son nom comme prochaine victime, se proposant même pour s'en occuper lui-même.

Ce mardi, vous verrez Auguste faire son arrivée à l'hôpital, avec une stratégie pour le moins inquiétante. Va-t-il réussir à accomplir sa terrible mission?

Vous verrez également qu'un homme fera son apparition dans la salle d'attente de l'hôpital, avec les yeux rivés sur l'urgentologue en chef. Que se passe-t-il avec lui, puisqu'il ne semble pas s'agir d'un patient? Vous aurez la réponse à la fin de l'épisode...

Voyez la bande-annonce en question ici.

Dans le même épisode, un nouveau cas médical sera lancé par l'autrice Marie-Andrée Labbé, un homme atteint d'un mal mystérieux que même les médecins ne comprennent pas. Découvrez les interprètes de cette nouvelle histoire ici.

C'est à ne pas manquer mardi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

