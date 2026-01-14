Rencontrez le prochain patient de STAT : Un cas pour le moins étrange

Dès la semaine prochaine dans STAT, un nouveau patient fera son arrivée à l'hôpital Saint-Vincent, aux prises avec des symptômes pour le moins étranges. Pris en charge par Emmanuelle St-Cyr, celui-ci semble délirant, voire intoxiqué. Pourtant, le cas est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît...

Avec ce nouveau personnage, l'autrice Marie-Andrée Labbé propose une histoire qui viendra peut-être ébranler les convictions des médecins de la série.

Dans le rôle du patient, on retrouve le comédien Félix Paquette (voir sa photo ici), qu'on a pu voir récemment dans Alertes et Anticosti.

Sa conjointe ébranlée sera quant à elle interprétée par Juliette Gosselin (voir sa photo ici).

Enfin, Sébastien Rajotte (voir sa photo) interprète un prêtre qui est venu porter le jeune homme en crise à l'hôpital.

Voilà un cas pour le moins complexe qui demandera l'intervention de Josette, la travailleuse sociale (Micheline Lanctôt), Antoine, le psychiatre (Jean-Philippe Perras) et plusieurs autres membres du personnel de l'hôpital.

On ne vous en dit pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement!

C'est à voir dans STAT les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Pour ceux et celles qui se demandent si vous aurez des réponses concernant Siméon (Benjamin Gratton) dans ce prochain épisode, nous vous confirmons qu'il faudra continuer de patienter. Par contre, le dossier des femmes de tête qui se font attaquer par un groupe masculiniste prendra un tournant dangereux...