Le Dr Vadeboncoeur répond à un commentaire sur cette scène de l'épisode de mardi de STAT

Le docteur Alain Vadeboncoeur est très impliqué dans STAT.

En plus d'être consultant sur la série, il publie chaque semaine des compléments d'information les cas médicaux principaux de la série écrite par Marie-Andrée Labbé. D'ailleurs, il a abordé la situation avec le personnage alcoolique de Matthieu Pepper ce mardi. Lisez ses propos ici.

Le vulgarisateur scientifique répond aussi régulièrement aux commentaires des téléspectateurs sur la page Facebook de STAT en apportant certaines précisions quant aux choix techniques de la production.

Ainsi, cette semaine, après que plusieurs internautes aient déploré le fait qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) ne portait pas de masque lors de sa rencontre avec l'héroïnomane et sa souris dans la rue, il a précisé que le masque n'était pas requis dans cette situation.