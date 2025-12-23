Accueil
Enfin une bande-annonce de STAT pour le retour des fêtes!

Tous les espoirs sont permis pour Siméon.

Image de l'article Enfin une bande-annonce de «STAT» pour le retour des fêtes!
Par Stéphanie Nolin

ICI Télé dévoile aujourd'hui la bande-annonce de STAT pour le retour en janvier qui s'annonce pour le moins inquiétant.

Comme on le sait, la mi-saison s'est terminée sur des images choc, alors que le personnage de Siméon (Benjamin Gratton) se trouvait dans une situation périlleuse, dans une maison en proie aux flammes.

Voilà que la bande-annonce nous confirme au moins que Siméon n'est pas mort. Par contre, il n'est pas sorti du bois encore, puisque la situation semble pour le moins critique.

Sur ses réseaux sociaux, l'autrice Marie-Andrée Labbé écrit : « Un avant-goût des performances d’acteurs et actrices qui vous attendent après les Fêtes… »

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Évidemment, cet accident qui s'est produit avec Siméon va causer des frictions entre Isabelle et Pascal (Geneviève Schmidt et Normand D'Amour), puisque ce dernier a tardé à se rendre auprès de son fils alors qu'il en avait la garde. Il y aura de gros pots cassés à recoller en janvier...

Isabelle aura besoin du soutien de tous ses amis pour passer au travers de cette épreuve.

On peut entendre Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) dire : « Il a un syndrome de détresse respiratoire aiguë ». Rien n'est donc gagné d'avance...

Ce sera à ne pas manquer à compter du mardi 6 janvier à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que Geneviève Schmidt nous a récemment donné son point de vue sur ce qu'on verra en janvier : « bien sûr qu'on va brailler! »

Notons également que STAT devra faire relâche pendant un moment cet hiver. Voici pourquoi.

