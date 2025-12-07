STAT fera momentanément relâche cet hiver : Voici pourquoi

La froide saison étant officiellement à nos portes, le moment est venu pour les diffuseurs de dévoiler leurs grilles respectives. Si certaines émissions ont pris fin ces derniers jours, avec la promesse d'un retour l'automne prochain, d'autres font une pause de quelques semaines, avant de revenir en ondes en janvier.

C'est le cas de la série médicale d'ICI Télé STAT, qui est toujours aussi populaire, malgré le poids des saisons. Et cette 4e saison risque de rester gravée dans les annales télévisuelles d'ici, tant l'autrice que les comédiens semblent sur leur x. Et, à entendre Normand D'Amour, la suite de cette saison intense.

Découvrez ici ce qu'il a dit concernant le retour hivernal de STAT.

Cependant, la suite de la saison ne se déroulera pas tout à fait comme prévu. En effet, l'émission fera relâche pendant 2 semaines, en février prochain. C'est en raison des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, dont Radio-Canada effectuera la couverture complète, que STAT et plusieurs autres émissions de la chaîne se verront prendre une petite pause, au beau milieu de la programmation habituelle.

Nous retrouverons les membres de l'hôpital Saint-Vincent le mardi 24 février prochain.

À vrai dire, seule la série Antigang et certains bulletins de nouvelles conserveront leur position dans la grille-horaire de la chaîne. Tout le restant de la programmation sera dédié aux Jeux, du 7 au 22 février 2026. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre les exploits de leurs athlètes favoris sur la chaîne de Radio-Canada. Qui plus est, on nous prévient que nulle autre France Beaudoin sera également au coeur des festivités, animant Ciao Milano, un rendez-vous quotidien axé sur la découverte des athlètes, de leurs rêves et de leurs familles. De quoi nous familiariser avec les médaillés!

Mentionnons aussi que ce populaire metteur en scène et animateur présentera la cérémonie d'ouverture des JO. Découvrez son identité dans cet article.