Geneviève Schmidt aborde le retour de STAT en janvier : « Bien sûr qu'on va brailler »

Croisée sur le tapis rouge de la première médiatique du spectacle Peter Pan, la comédienne Geneviève Schmidt a bien voulu nous parler un peu de ce qui nous attend au retour des fêtes dans STAT.

On se souviendra que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous a laissés sur un suspense insoutenable, tandis que deux personnages bien-aimés se retrouvent en danger. Siméon (Benjamin Gratton) a notamment mis le feu à la maison en voulant se faire des frites alors qu'il était seul à la maison. Les dernières images qui nous étaient présentées étaient bien peu rassurantes...

L'interprète d'Isabelle Granger nous dit : « Moi, je l'ai déjà dit, je le redis, là, vous avez vu jusqu'aux 12 épisodes d'avant Noël. À partir de l'épisode 13 jusqu'à 24, nous-mêmes, acteurs, on s'est surpassés. On a été sur le cul des textes de Marie-Andrée! »

Voilà qui s'annonce particulièrement excitant pour les nombreux adeptes de la série!

Elle ajoute : « Je pense qu'on va livrer l'un des grands moments télévisuels avec une fiction, puis on est bien fiers de ça. La bonne phrase, que je peux juste dire, vous n'avez rien vu encore! »

La formidable comédienne nous confirme que les larmes seront au rendez-vous : « Bien sûr qu'on va brailler nos vies! »

En outre, la comédienne nous confirme que deux nouveaux médecins vont arriver à Saint-Vincent. Sans dire qu'il s'agit de personnages principaux ni de nouveaux acteurs, Geneviève précise : « On va dire qu'il y a des retours de personnages qu'on a déjà vus qui vont revenir et qui vont peut-être aider Isabelle Granger dans quelque chose. » De quoi s'agit-il selon vous?

Elle conclut ainsi : « Avec Marie-Andrée, honnêtement, on avait juste hâte de lire l'épisode 22, 23, 24 parce qu'elle mettait toujours de quoi dans l'épisode 22, après ça, dans l'épisode 23, pour après ça, dans la grande finale. En fait, le bonheur, c'est que vu qu'on a fait trois ans de quotidienne, on connaît nos personnages sans les connaître, mais on n'aurait pas pu livrer ce qu'on va livrer, ce que vous allez voir, une première année de fiction. Parce qu'on a nos trois ans de jeux ensemble... Puis, tu sais, un partenariat, quand c'est bon, c'est bon à la TV. Et là, je pense qu'on a monté d'un niveau! »

Pourrions-nous avoir davantage hâte de voir la suite, maintenant que Geneviève Schmidt nous l'a vendue de la sorte? Impossible!

Il faudra toutefois patienter jusqu'au mardi 6 janvier à 20 h pour retrouver toute l'équipe de l'hôpital Saint-Vincent.

