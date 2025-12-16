Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Geneviève Schmidt présente son nouvel amoureux sur un tapis rouge

Ils sont magnifiques!

Image de l'article Geneviève Schmidt présente son nouvel amoureux sur un tapis rouge
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, dans le cadre de la première médiatique de la comédie musicale Peter Pan, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec la comédienne Geneviève Schmidt, que nous avions croisée le matin même au visionnement de Nuls en chef.

Bien occupée, la comédienne profitait toutefois d'une soirée de repos en compagnie de son nouvel amoureux et de sa fille.

Elle a donc pu nous présenter celui qui partage maintenant sa vie, Pierre, qu'elle a rencontré sur le plateau de la 2e saison de la série Mr Big dans laquelle elle figurera. Celui-ci oeuvre donc dans le même domaine que sa douce moitié.

Voyez-les en photo ci-dessous.

Ils forment un couple depuis trois mois. Ne sont-ils pas magnifiques?

Geneviève semblait particulièrement resplendissante en cette soirée où la magie était au rendez-vous. Lisez ici nos impressions sur le spectacle.

On la retrouvera évidemment à compter du 6 janvier pour la deuxième mi-saison de STAT, qui promet de nous faire vivre toutes les émotions.

Geneviève Schmidt vous fera également rire avec ses piètres qualités de cuisinière dans la nouveauté Nuls en chef, qui nous a fait rire aux éclats, et dont on vous parle ici.

Le spectacle Peter Pan est quant à lui présenté à l'Espace St-Denis jusqu'au 11 janvier. Il se transportera ensuite à Québec au mois d'août, à la Salle Albert-Rousseau.

Mentionné dans cet article

Photo de Genevieve Schmidt
Genevieve Schmidt

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09