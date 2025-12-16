Geneviève Schmidt présente son nouvel amoureux sur un tapis rouge

Ce lundi, dans le cadre de la première médiatique de la comédie musicale Peter Pan, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec la comédienne Geneviève Schmidt, que nous avions croisée le matin même au visionnement de Nuls en chef.

Bien occupée, la comédienne profitait toutefois d'une soirée de repos en compagnie de son nouvel amoureux et de sa fille.

Elle a donc pu nous présenter celui qui partage maintenant sa vie, Pierre, qu'elle a rencontré sur le plateau de la 2e saison de la série Mr Big dans laquelle elle figurera. Celui-ci oeuvre donc dans le même domaine que sa douce moitié.

Voyez-les en photo ci-dessous.

Ils forment un couple depuis trois mois. Ne sont-ils pas magnifiques?

Geneviève semblait particulièrement resplendissante en cette soirée où la magie était au rendez-vous. Lisez ici nos impressions sur le spectacle.

On la retrouvera évidemment à compter du 6 janvier pour la deuxième mi-saison de STAT, qui promet de nous faire vivre toutes les émotions.

Geneviève Schmidt vous fera également rire avec ses piètres qualités de cuisinière dans la nouveauté Nuls en chef, qui nous a fait rire aux éclats, et dont on vous parle ici.

Le spectacle Peter Pan est quant à lui présenté à l'Espace St-Denis jusqu'au 11 janvier. Il se transportera ensuite à Québec au mois d'août, à la Salle Albert-Rousseau.