Nuls en chef sur Noovo : Pour le meilleur et pour le rire

Noovo a eu la brillante idée de rassembler aux fourneaux plusieurs personnalités connues capables de faire brûler de l'eau, pour nous offrir une nouveauté culinaire originale que vous pourrez découvrir à compter de janvier.

Dans Nuls en chef, douze célébrités tentent désespérément d'apprendre quelques techniques en cuisine, sous le regard souvent désemparé des deux animateurs, Arnaud Soly et le chef John Mike, pour le meilleur et pour le rire (pire).

Pour la plupart, ils n'ont jamais vu une poêle à frire de leur vie et encore moins une poche à douille. Imaginez leurs visages quand on leur demande de cuisiner l'oeuf d'autruche, de fileter un saumon ou de décorer un gâteau de trois étages. Rien ne va plus, mission impossible!

Armés de leur résilience et d'une bonne dose d'humour, nos douze courageux vont semer le chaos en cuisine, dans le seul espoir d'effacer définitivement leur étiquette de nul en chef. Seul l'un d'eux y parviendra, non sans peine! Anne-Élisabeth Bossé, Danick Martineau, Geneviève Schmidt, Jean-Thomas Jobin, Jo Cormier, Katherine Levac, Math Duff, Matthieu Pepper, Mélanie Maynard, Pascale Renaud-Hébert, Phil Roy et Réal Béland ont accepté de se prêter au jeu, sans savoir que les défis qu'on leur demanderait de relever seraient aussi corsés!

Si on avait pu éliminer deux personnes, ça nous aurait simplifié la vie! - Arnaud Soly

Déjà après quelques minutes, c'est le capharnaüm en studio. Katherine Levac crie, Jo Cormier se parle tout seul, Jean-Thomas Jobin et Matthieu Pepper paniquent tandis que Geneviève Schmidt confond le micro-ondes et le four. À l'animation, Arnaud Soly donne sa couleur au projet, proposant de nombreuses répliques marquantes qui vous feront hurler de rire.

J'ai envie de savoir, tu présenterais ce plat de pâtes quand : le midi? Le soir? - En prison? - John Mike et Arnaud Soly

À ses côtés, le chef John Mike conserve toute sa patience en tentant d'enseigner quelques rudiments, mais il a rapidement l'air du surveillant dans une cour d'école agitée du primaire. Il doit souvent ramener ses troupes à l'ordre ou voler à leur secours. Et quand ce n'est pas mangeable, il ne se gêne pas pour le dire. Nous souhaitons souligner sa formidable témérité à goûter des plats qui nous semblaient bien peu ragoûtants.

Jean-Thomas, la prochaine fois, on s'attend à ce que tu nous montres de quel bois tu te chauffes. - John Mike

Ben là, je me chauffe d'aucun bois! - Jean-Thomas Jobin

Nuls en chef vous fera rire BEAUCOUP, parfois même jusqu'aux larmes. Avec sa douce folie et son côté bordélique, ce concept original d'Attraction n'est pas sans rappeler Le maître du jeu ou cette défunte émission culinaire où il fallait se mettre pompette. Certes, personne ne sera soûl dans Nuls en chef, mais le résultat est tout aussi farfelu et chaotique! La proposition aurait sans doute pu bénéficier d'un format plus court, 30 minutes auraient suffi, mais vous y trouverez certainement votre source de bonne humeur et de rires pour cet hiver qui s'annonce plus que frisquet!

Nuls en chef sera présenté sur Noovo et sur Crave à compter du mercredi 7 janvier à 20 h. C'est un rendez-vous!

Découvrez nos photos prises lors du lancement ci-dessous.