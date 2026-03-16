Voici ce que nous réserve la finale de saison de STAT selon Geneviève Schmidt

C'est le 7 avril que nous pourrons voir la finale de saison de STAT, telle que concoctée par Marie-Andrée Labbé. Fidèle à ses habitudes, l'autrice doit avoir imaginé une finale choc, qui risque de nous laisser pantois pendant la pause estivale.

Croisée la semaine dernière, dans le cadre du visionnement de presse de la deuxième saison de Mr Big à laquelle elle prend part, la sympathique comédienne Geneviève Schmidt, qui incarne Isabelle Granger, a bien voulu aborder ce qui nous attend dans STAT d'ici la fin de la saison.

Comme tous les comédiens de la série, Geneviève ne pouvait nous révéler les punchs à venir, mais voici ce qu'elle a pu dire à Showbizz.net.

« Ce n'est pas fini », lance-t-elle d'emblée quand on lui parle de la partition émotive qu'elle a eu à jouer cette saison.

« Il y a plusieurs histoires qui vont avoir un dénouement assez particulier dans STAT », poursuit-elle. « La finale est saisissante, je dirais. Humainement, Marie-Andrée Labbé va encore une coche au-dessus des histoires et des challenges pour les acteurs. »

En même temps, la comédienne lançait des fleurs à son partenaire de jeu, Benjamin Gratton, qui interprète son fils Siméon, dorénavant dans une situation dramatique : « Ça a été un challenge, mais il était vraiment dans son personnage. Benjamin, c'est sa quatrième année en tant qu'acteur sur STAT. Donc, il connaît nos énergies. Il connaît c'est quoi jouer. Julie Perreault est extraordinaire avec lui. Moi, je suis toujours à côté. Je l'accompagne, parce que ce n'est pas évident de rester immobile. Même moi, j'aurais bien de la misère. Mais lui, il était tellement dans son personnage que des fois, on disait "Ok, c'est bon, tu peux me parler". Puis là, il ne le faisait pas. Ça fait qu'on lui expliquait les situations. »

C'est un petit bonheur de jouer avec mon Benjamin.

Concernant les amours de son personnage, la comédienne avance : « Isabelle, ses amours, ça ne va pas bien, dans le sens que c'est toujours aussi compliqué. Je pense qu'elle cherche à gauche quand il faut qu'elle regarde à droite. »

Au contraire, la comédienne, elle, a trouvé l'amour sur un autre plateau de tournage. Une histoire à faire rêver qu'elle nous racontait ici.

Elle conclut ainsi : « Je n'ai pas reçu les textes de la saison 5, mais disons que j'ai très hâte de voir c'est quoi ma préparation pour la suite des choses, comment ça va se faire, les histoires avec les autres personnages surtout aussi. »

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.