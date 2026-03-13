L'histoire d'amour de Geneviève Schmidt a commencé sur ce plateau de télé

Ce jeudi, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec la sympathique Geneviève Schmidt, dans le cadre du visionnement de presse de la deuxième saison de la série Mr Big, dans lequel elle endosse un rôle épisodique pour le moins audacieux.

En effet, on la retrouve dans la peau de Geneviève Gendron, une psychopathe assez menaçante. Ancienne avocate, elle s'est recyclée en promotrice de boxe, où elle peut laisser aller ses élans de violence. Soupçonnée du meurtre de son premier mari, celle-ci se retrouve au coeur d'une nouvelle opération menée par l'unité Mr Big. Dans ce contexte, la comédienne trouve un contre-emploi, à mille lieues du personnage qu'elle interprète dans STAT.

Dans le cadre d'un entretien avec Showbizz.net, Geneviève Schmidt nous explique pourquoi ce projet a une place spéciale dans son coeur. Non seulement elle rêvait de collaborer avec le réalisateur Alexis Durand-Brault (Au secours de Béatrice, Mégantic, Portrait-Robot) depuis un moment, mais c'est aussi sur ce plateau qu'a débuté son histoire d'amour.

Ce qui était bien intimidant pour moi, c'est que c'est sur ce projet-là que j'ai rencontré mon chum.

Elle nous raconte : « Je ne cherchais pas. Je me focussais sur mon travail. J'ai focussé toute l'année sur mon travail. Sauf que des fois, c'est quand on ne s'y attend pas que ça fait badaboom! Moi-même, j'ai reçu un coup de poing en le voyant! Moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui me fait autant d'effet sur un plateau de tournage. Parce que je mélange rarement les choses. Jamais, en fait. »

Voyez les amoureux lors de leur première sortie publique ici.

Elle poursuit : « Il a du charisme à revendre, mais pour moi, mon côté comédienne, je voulais qu'il soit solide parce que la fille en dedans de moi, la Geneviève, je voulais juste bien faire les choses pour ne pas qu'il ait honte. (rires) »

Notons que son conjoint se nomme Pierre Bertrand et qu'il est preneur de son.

« C'est tout le long du processus du tournage que je sentais que... Ça ne s'explique pas, les filles, comment on est. Je l'ai vu et je savais probablement qu'il allait se passer de quoi. Puis en même temps, Alexis Durand-Brault, non seulement c'est la première fois qu'il travaillait avec moi, non seulement il me trouve extraordinaire, mais il a vraiment fait l'entremetteur avec son ami. »

Le destin était donc aussi à l'oeuvre sur ce plateau, pour rapprocher ce nouveau couple, sous le regard complice du réalisateur. Le résultat à l'écran est aussi original que captivant. Vous pourrez d'ailleurs en témoigner à compter du 19 mars, date à laquelle les premiers épisodes de la deuxième saison de Mr Big seront mis en ligne sur illico+.