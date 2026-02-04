Accueil
Geneviève Schmidt pose pour le ELLE Québec et elle est éblouissante!

L'émoticône de feu est de mise ici : « 🔥🔥🔥🔥🔥 ».

ELLE Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le magazine ELLE Québec a dévoilé mardi soir les premières images de sa nouvelle tête d'affiche, Geneviève Schmidt.

Dans une petite vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article, on peut voir la comédienne enfiler différentes tenues lors d'une séance photo très glam pour le réputé magazine.

Très rapidement, les images de l'actrice ont enflammé les réseaux sociaux, générant énormément de commentaires positifs.

Parmi les personnalités connues qui ont rapidement réagi, on note celles-ci :

  • Chloé Deblois : « WOWW EEEE!!!!! »
  • Emi Chicoine : « OMG WOW ❤️‍🔥 »
  • Patricia Paquin : « You rock! 🔥 »
  • Guylaine Guay : « 🔥🔥🔥🔥🔥 »

L'interprète de la chirurgienne Isabelle Granger est rien de moins que spectaculaire! Nous avons très hâte de voir les photos qui ont été choisies pour figurer dans les pages de la revue, qui sera en kiosque ce jeudi.

Précisons que, outre STAT, on pourra la voir cette année à la télé aussi dans Les Crues et dans la deuxième saison de Mr Big. Elle sera également au générique dans le film François.e aux côtés, notamment, de Louis Morissette.

Informations complémentaires

