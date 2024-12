Bruno Marcil aborde ses scènes avec la tarentule dans STAT

Jouer avec une tarentule n'est peut-être pas le rêve de tous les acteurs. C'est toutefois ce que les comédiens de STAT ont eu à faire cette saison, alors que l'autrice Marie-Andrée Labbé a invité une araignée entre les murs de l'hôpital Saint-Vincent.

Nous avons pu en discuter avec le comédien Bruno Marcil, qui a eu à interagir de très près avec la bête, une aventure dont il garde de bons souvenirs.

On se souviendra de la scène de frayeur où Daniel a eu l'araignée sur sa jambe. À ce sujet, le comédien nous dit : « Oui, c'était ma jambe, et même, il fallait que je lui flatte l'abdomen pour qu'elle avance. » Voilà une situation qui aurait fait faire des cauchemars à bien des arachnophobes, mais qui ne semblait pas déranger l'acteur.

« Très honnêtement, j'adore pas les araignées, mais c'est comme si c'était un autre animal. Tu sais, elle est grosse, elle est poilue. Honnêtement, elle n'est pas laide. Je trouve ça moins laid que les grosses araignées de quai qu'on a ici. »

Puis je savais qu'elle ne mordait pas vraiment.

« Elle n'a jamais mordu, elle était douce. Je ne pouvais pas m'empoisonner, donc je la trouvais cute. »

Il poursuit : « On fait plein d'affaires différentes dans notre métier. Ça m'a permis de jouer avec une araignée ce jour-là! J'ai joué avec un castor, j'ai joué... J'ai joué avec quelques animaux, et l'araignée était peut-être la plus collaborative. (rires) Il fallait la flatter pour qu'elle bouge. »

Le comédien se remémore en ce sens un moment de sa carrière, il y a plusieurs années, où il a dû jouer avec un serpent pour une publicité de Vidéotron : « J'ai déjà eu un boa albinos de 7 pieds de long sur moi, puis j'étais en bobettes (rires). Je t'avoue que l'araignée là, c'était pas grand-chose à comparer de ça! »

L'autrice Marie-Andrée Labbé répondait récemment aux critiques des téléspectateurs concernant cette intrigue. Une entrevue à lire ici.

STAT reprendra du service le lundi 6 janvier à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Découvrez ici ce que Bruno Marcil a pu nous dire sur la suite. Il répondait aussi aux commentaires des téléspectateurs concernant son personnage.