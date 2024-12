Bruno Marcil défend son personnage dans STAT

Depuis le début de la troisième saison de STAT, les téléspectateurs de la quotidienne regardent assidument les histoires concoctées par l'autrice Marie-Andrée Labbé. Si les commentaires sont généralement plus que positifs, certains personnages s'attirent toutefois davantage de critiques. C'est notamment le cas de Daniel Laramée, joué par Bruno Marcil, infirmier et délégué syndical qui fait la pluie et le beau temps à l'Hôpital Saint-Vincent.

Si l'on aime la romance qu'il développe peu à peu avec Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), on désapprouve généralement ses manigances pour que lui et sa conjointe Laurence Caron (Gabrielle Côté) aient plus de pouvoir dans l'hôpital.

En entrevue, le comédien Bruno Marcil s'amuse des réactions des téléspectateurs à l'égard de son personnage.

« Bien moi, j'ai pas de problème », nous dit-il, amusé, en parlant de jouer un personnage qui polarise autant le public, « parce que si c'est juste lisse et gentil, ça n'a pas d'intérêt, on va se tanner ».

Il poursuit : « J'ai énormément de fun avec Daniel! Il est carriériste, il est baveux un peu, puis en même temps, c'est un bon gars! »

Je me fais beaucoup dire que je gosse (rires)! Puis souvent, je suis comme "ouais, mais il est fin, Daniel"!

Même son de cloche pour l'autrice qui défend son personnage bec et ongles : « Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça le haïr et des gens qui aiment ça de l'aimer. Moi, je suis obligée de l'aimer. En fait, je l'adore! On ne me fera pas parler contre Daniel certain », nous disait-elle en riant.

Concernant le triangle amoureux qui se dessine entre Isabelle, Daniel et Raphaël (Antoine Bertrand), le comédien ne veut évidemment pas trop s'avancer. Il se contente de nous donner une phrase qui n'est pas sans nous intriguer : « Des fois, ça se peut que la vie soit encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. »

Il conclut en ajoutant : « Les chemins qui mènent à l'amour peuvent être très compliqués, plus compliqués encore qu'on ne le pensait. »

De son côté, le comédien Antoine Bertrand nous confirmait en entrevue que le flirt entre son Raphaël et Isabelle se prolongerait après les fêtes. Une entrevue à lire ici.

Avant d'en arriver là, il faudra toutefois régler le sort de certains personnages principaux qui a été mis dans la balance dans la finale de mi-saison. Voici ce que nous disait Bruno Marcil à ce sujet. L'autrice aussi adressait ces mots aux téléspectateurs en marge de la finale.

STAT reprendra du service à compter du lundi 6 janvier à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.