Une romance dans STAT : Antoine Bertrand commente

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs suspectent une possible romance entre deux personnages de STAT : le relationniste Raphaël St-Vincent et la médecin Isabelle Granger (Geneviève Schmidt). Bien que celle-ci combatte actuellement un cancer du sein, elle ne s'empêche visiblement pas d'envisager une relation amoureuse.

D'un côté, elle semble ressentir une attirance pour Raphaël St-Vincent, qui lui retourne la faveur. De l'autre côté, elle semble avoir toujours des sentiments pour Daniel (Bruno Marcil), qui lui tourne autour bien qu'il soit en couple ailleurs.

Rencontré dans le cadre de la tournée de presse du film Mlle Bottine, dans lequel il tient un rôle principal, Antoine Bertrand a bien voulu commenter la rumeur de romance.

Comme vous pouvez vous en douter, le comédien ne nous a pas confirmé ce qui arrivera dans la suite, mais voici ce qu'il nous a dit :

« Je suis comme le téléspectateur dans ce cas-là. On n'est pas cons, nous autres aussi on le voit qu'est-ce qu'on est en train de jouer! La vérité c'est que je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il cruise par stratégie ou pour vrai... »

Il poursuit : « C'est parfait pour moi, parce que moi, je joue la scène, c'est tout! »

Évidemment, les comédiens sont en avance sur les téléspectateurs avec les tournages, donc nous avons voulu savoir si ce sujet est toujours d'actualité dans les scènes qu'Antoine tourne en ce moment, ce à quoi il répond :

Ça flirte encore. Ça flirtille, oui.

« Moi, je fais confiance à Marie-Andrée Labbé. Que ça aille d'un bord ou que ça aille de l'autre, tout ce qu'elle a besoin pour raconter son histoire... »

Concernant sa partenaire de jeu, Geneviève Schmidt, le comédien nous dit : « Moi, je suis un fan fini de Gen Schmidt. Y'a personne qui ne l'est pas, anyway. Donc moi, quand je lis les textes et que je vois Isabelle Granger, je suis comme "yes, on va s'amuser à la job demain". »

Aimeriez-vous voir Isabelle avec Raphaël ou Daniel?

À l'image de son personnage, c'est le sourire aux lèvres que le comédien a conclu notre entrevue, en nous disant qu'il connaissait la teneur de la finale de mi-saison de la quotidienne. Nous n'avons pas réussi à lui tirer les vers du nez, malheureusement, mais son sourire immense voulait tout dire! Que nous prépare l'autrice Marie-Andrée Labbé pour nous surprendre cette fois?

Notons que le film Mlle Bottine prendra l'affiche partout au Québec à compter du 29 novembre. C'est à voir absolument!🦨

STAT se poursuit, du lundi au jeudi, à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, et ce, jusqu'au 12 décembre. Découvrez ici quand l'émission reprendra après la pause des fêtes.