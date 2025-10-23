Une intrigue complexe et captivante pour lancer l'ultime saison de Doute raisonnable

Dès ce jeudi, les abonnés de l'Extra d'ICI Tou.tv. peuvent dévorer en primeur les cinq premiers épisodes de l'ultime saison de Doute raisonnable, qui sera présentée cet hiver sur les ondes de Radio-Canada. On y retrouve avec grand bonheur Julie Perreault dans le rôle d'Alice Martin-Sommer, tandis qu'elle se trouve toujours dans la tourmente, après le décès brutal de Frédéric Masson (Marc-André Grondin).

Sous enquête et affectée à des tâches administratives, l'enquêtrice trouvera quand même le moyen de se plonger dans un nouveau dossier du GICCS, plus complexe qu'il n'y paraît. Pour y arriver, elle fera équipe avec sa complice Charline (Gabrielle Poulin B.), elle aussi dans un tumulte, et Olivier Tanguay (Bruno Marcil), l'antipathique policier des crimes majeurs, affecté contre son gré au GICCS pour venir prêter main-forte. Leur premier mandat ensemble ne sera pas simple.

En effet, Alice Martin-Sommer a décidé de s'attaquer à de possibles pédophiles en personnifiant une mineure sur le Web. Sa démarche va porter fruit puisque la première personne qui viendra interagir avec elle sur un site de discussions est un homme qui se fait passer pour une jeune fille, dans le but de leurrer ses proies. L'enquête pointera tout droit vers une maison familiale, dans laquelle tous les habitants seront mis sous la loupe, particulièrement le père, ombrageux, et le fils qui a tenté de s'enfuir en voyant la police débarquer à la maison. Le coupable est-il celui que l'on pense?

À travers tout cela, on comprend que l'auteur William S. Messier n'en a pas fini avec le décès de Frédéric Masson, qui a été jugé comme un suicide dans la série, tandis que les téléspectateurs savent bien qu'il s'agit d'un meurtre. Dans cette ultime saison, on nous promet une conclusion pour l'histoire d'Alice-Martin-Sommer, agressée dans son adolescence par un groupe de jeunes garçons. On se souviendra d'ailleurs que deux d'entre eux ont fait partie de l'histoire la saison dernière, tels qu'interprétés par Pierre-Yves Cardinal et Maxime de Cotret. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait le doigt sur la gâchette dans le meurtre de Frédéric Masson.

La seconde intrigue de cette ultime saison s'intéressera à un homme masqué qui aime se frotter sur des inconnues et s'exhiber en public. Plus encore, l'auteur de la série s'intéressera au masculinisme, un sujet particulièrement chaud dans l'actualité, en confiant le rôle complexe du mâle alpha au formidable Antoine Pilon (voir sa photo ici). Nous avons très hâte de voir ça!

Chose certaine, nous sommes particulièrement tristes de voir s'achever cette formidable série, qui a su nous divertir autant que nous sensibiliser. Entre les intrigues bien ficelées, le jeu exceptionnel de tous les acteurs et la réalisation sensible, voilà un projet qui aura marqué notre petit écran. Si la production veut changer d'idée et en faire une autre saison, personne ne va s'opposer.

Les cinq premiers épisodes de la dernière saison de Doute raisonnable sont dès maintenant offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Les cinq suivants le seront le jeudi suivant. Cette ultime saison sera diffusée dès janvier sur les ondes de Radio-Canada.