On vous révèle un secret de tournage de Masterchef Célébrités temps des fêtes 2024

Ce dimanche, six célébrités chouchous du Québec se sont affrontées dans une version festive de Masterchef Québec.

Fabien Cloutier, Guillaume Cyr, Varda Étienne, Ève-Marie Lortie, Bruno Marcil et Nathalie Simard ont dû cuisiner de la dinde et ses accompagnements, une bûche et les deux finalistes ont, en plus, dû servir leur plat signature du temps des fêtes.

Comme cuisiner sans recette un plat précis n'est pas donné à tout le monde, nous nous sommes demandé si les participants vedettes savaient d'avance ce qu'ils allaient devoir concocter. Nous avons donc questionné la gagnante Ève-Marie Lortie, qui nous a répondu ceci :

« On a eu des indices de la part de la production, mais ils nous ont vraiment laissé dans le flou en disant : "pensez classique de Noël". En même temps, tu sais que tu n'as pas plus qu'une heure pour cuisiner, tu sais que tu ne feras pas une dinde au complet... C'était-tu un pilon de dinde? La coupe, on ne le savait pas. Ça aurait pu être aussi des tourtières ou des pâtes à la viande. On ne le savait pas », nous explique-t-elle.

Elle ajoute : « Ils nous avaient aussi dit : "pensez aux couleurs de Noël" pour les accompagnements. Moi, je voyais du rouge, c'est sûr que je pensais aux canneberges. Le vert, c'était le monde des possibles. Je voyais du romarin, mais est-ce que ça va être ça? Ils nous ont quand même donné une piste. Mais vraiment, c'était une compétition. Parce que quand on a levé la boîte mystère, ce qu'il y avait là, ces ingrédients-là, on ne le savait pas. »

En bonne élève, l'animatrice de Salut Bonjour s'est entraînée pour participer à Masterchef. « J'ai appris la recette de bûche de Noël de ma mère par cœur », nous dit-elle. « Parce que mon point faible, c'est les desserts. Je savais que s'il fallait que je fasse un dessert de Noël, j'allais faire la bûche de ma mère. Ma mère, c'est une bûche glacée au café qu'elle faisait. J'ai appris la recette par cœur, mais ce qui arrive dans une compétition, ils nous ont fait des pièges avec un thème imposé. Donc, j'ai pu exécuter la recette à moitié, mais ça a quand même bien été, je pense, grâce à la génoise de ma mère, donc le gâteau roulé de ma mère, qu'on a évidemment amélioré avec les ingrédients qui nous ont été suggérés : le gâteau aux fruits. »

Elle a formé une équipe de rêve avec l'acteur Bruno Marcil lors de ce défi. « Savais-tu qu'il faisait de la poterie, lui? », lance-t-elle, épatée. « Il a vraiment un esprit très, très, très artistique! Il place les choses de façon harmonieuse. Alors, le duo qu'on a formé pour la bûche, c'était le duo gagnant, parce que moi, j'avais la recette, je l'ai super bien exécutée, il était vraiment bon, notre gâteau, mais lui, il nous a fait une bûche qui était magnifique. »

Précisons que nous nous sommes aussi entretenus avec Bruno Marcil, qui nous a confié ceci sur son expérience.

Ce qu'Ève-Marie Lortie a trouvé le plus difficile a été l'épreuve finale : « Il n'y avait rien d'imposé. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Des fois, quand tu as une toile blanche ou une page blanche, ça peut faire peur. Puis il fallait rapidement se faire une idée avec les ingrédients qu'on avait vus dans le garde-manger. C'est quand j'ai vu le carré d'agneau, j'ai fait : "OK, je vais faire le carré d'agneau, puis je vais le présenter en petites côtelettes". Ça devrait être bon. »

Visiblement, ça l'était puisqu'elle a remporté la compétition. 10 000 $ ont été remis en son nom à la Société Alzheimer de Québec.

Si vous avez manqué le spécial des fêtes de Masterchef Québec, vous pouvez le rattraper sur tvaplus.ca.