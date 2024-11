C'est jour de célébration dans la cuisine de MasterChef! Pour souligner les festivités du temps des Fêtes, nos juges accueillent six personnalités bien connues et férues de cuisine afin qu'elles s'affrontent derrière les fourneaux. Ces invités spéciaux devront mettre de l'avant leurs compétences culinaires et leur créativité en réalisant trois épreuves en lien avec les réjouissances de fin d'année. Une seule personne remportera les honneurs à la fin de cet épisode spécial.

Les juges, Stefano Faita et Martin Picard, ont le coeur à la fête, le champagne est au frai et un chèque de 10 000$ à remettre à un organisme de bienfaisance est en jeu. Qui sera capable de mettre la main sur ce cadeau tant convoité?