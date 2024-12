Vous vivrez toutes les émotions en regardant le spécial célébrités de Masterchef Québec

La cuisine de Masterchef Québec revêt les couleurs de Noël pour une émission spéciale de 90 minutes qui mettra en vedette six célébrités bien connues.

Martin Picard et Stefano Faita retrouvent leur rôle d'animateurs et juges, même si leurs commentaires sont assurément plus sucrés ici que dans la compétition régulière.

Aux fourneaux, on retrouve Ève-Marie Lortie, Nathalie Simard, Varda Étienne, Guillaume Cyr, Fabien Cloutier et Bruno Marcil qui dévoilent un côté de leur personnalité qu'on ne connaissait pas, leur aptitude pour la cuisine.

Nous avons eu la chance de visionner en primeur ce spécial des fêtes et nous pouvons vous dire que vous y vivrez toutes les émotions, des rires aux larmes, en accompagnant ces apprentis cuistots dans les étapes de l'aventure culinaire.

D'emblée, vous serez impressionnés par leurs talents, puisque ces personnalités vont livrer des plats épatants. Ils n'ont vraiment rien à envier à personne.

Pour l'occasion, les cuisiniers devront d'abord en découdre avec une boîte mystère aux saveurs de Noël. Alors que tous s'appliquent dans la cuisine, vous pourrez compter sur Varda Étienne pour mettre de l'ambiance dans la place, comme c'est souvent son cas!

Dans le lounge, des candidats des précédentes saisons encouragent les participants et tentent de leur donner certains conseils.

Puis, après avoir fait un premier gagnant au défi mystère, les artistes seront invités à se placer en duo pour un défi sucré qui ne manquera pas de complexité.

Qui l'emportera selon vous?

L'identité des finalistes pourrait vous surprendre!

C'est un rendez-vous à ne pas manquer! MasterChef Célébrités - Temps des Fêtes 🎄 | Dimanche 15 décembre 19h30 à TVA et TVA+