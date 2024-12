Bruno Marcil revient sur son expérience à Masterchef Québec Célébrités : « Je le referais! »

Ce dimanche, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à un beau cadeau de la part de TVA, alors qu'on présentait un épisode spécial de Masterchef Québec mettant en vedette des célébrités québécoises. C'est ainsi que nous avons pu découvrir le talent de plusieurs artistes d'ici, dont Bruno Marcil , qui se prêtait au jeu pour tenter de remporter le grand prix de 10 000 $ pour la Fondation Pas de la rue, dont il est le nouveau porte-parole et dont la mission est d'accueillir, de soutenir et d'accompagner la personne âgée de 55 ans et plus sans domicile fixe ou en situation de grande précarité financière.

Contrairement à la version originale de Masterchef Québec, où les candidats se font surprendre à tous les tournants, Bruno Marcil nous confirme que les célébrités avaient été prévenues un peu de ce qui les attendait. Ainsi, les artistes savaient certains ingrédients qui se trouvaient dans la boîte mystère (pas tous) et savaient aussi qu'ils auraient un défi à réaliser avec le plat de leur choix pour évoquer le temps des fêtes. Un avantage qui n'a malheureusement pas tellement été exploité par Bruno, en raison de son horaire chargé de travail.

Il nous explique : « Comme on n'est pas des chefs comme dans l'émission habituelle, ils nous avaient un peu orientés, mais je ne trouvais pas que c'était une bonne idée non plus. Ça permet à certains de se préparer et à d'autres pas. Moi, je n'avais pas de temps de préparation, donc je n'ai pas pu me préparer tant que ça. »

Sur le plateau, l'esprit était à la fête davantage qu'à la compétition, estime le comédien, qui a beaucoup apprécié de cuisiner avec Ève-Marie Lortie, qu'il ne connaissait pas.

« Moi, je connaissais pas Ève-Marie, ça a été une belle rencontre.Tout de suite, on voulait être en équipe ensemble. Dès qu'ils ont dit en équipe, tout le monde s'est regardé. On voulait être en équipe ensemble! Belle vibe, c'était super le fun, alors j'étais bien content. On n'est pas en compétition, au sens où t'essayes de faire le meilleur plat que tu peux. On avait tous le goût que notre organisme gagne des sous. »

« C'est tellement mauvais le gâteau aux fruits », nous dit le comédien en riant, en parlant de la bûche de Noël que sa partenaire et lui ont eu à confectionner, pour un résultat des plus surprenants « Honnêtement, notre bûche était vraiment bonne! »

Nous offrons nos plus sincères félicitations à la gagnante ainsi qu'aux autres participants qui nous ont donné tout un spectacle.

L'épisode est disponible en rattrapage sur TVA+.