Vidéo : Une scène bouleversante dans le prochain épisode de STAT

Ce mardi, après une finale d'épisode particulièrement bouleversante la semaine passée, les personnages de STAT vivront les contrecoups du décès surprenant de Laurence Caron (Gabrielle Côté). On se souviendra que la nouvelle maman est décédée la semaine dernière, après avoir vécu des complications liées à sa grossesse.

Bien des téléspectateurs pensaient que Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) serait le personnage qui mourrait, mais encore une fois, l'autrice Marie-Andrée Labbé a réussi à nous surprendre. Laurent Lamy n'est toutefois pas encore tiré d'affaire.

Après l'épisode de mardi dernier, il était facile de comprendre que la triste nouvelle serait très difficile à accepter pour Daniel Laramée, qui se retrouve seul avec un grand prématuré, qui n'a d'ailleurs jamais pu voir sa mère.

Un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux d'ICI Télé nous présente un moment particulièrement bouleversant du prochain épisode.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Dans ce contexte, le comédien Bruno Marcil livre une performance exemplaire, vibrante de vérité.

Les téléspectateurs, qui ont pu voir l'épisode en avance sur l'Extra d'ICI Tou.tv, avancent deux hypothèses à ce sujet. D'une part, certains pensent que Daniel va en vouloir terriblement à Isabelle (Geneviève Schmidt) pour ce qui est arrivé. D'autres pensent au contraire qu'Isabelle va finir par élever l'enfant de Daniel et Laurence.

Par ailleurs, sachez que l'épisode de ce mardi se termine sur une information cruciale dans le dossier du petit Léo Sauvageau (Arthur Arsenault), qui a été agressé, ce qui lui a causé « le bobo » qu'il a dans la bouche. Cette révélation va très certainement vous faire frémir dans votre salon.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.