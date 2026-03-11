Des épreuves à venir pour Daniel dans STAT? Bruno Marcil commente

Après avoir vécu le décès de son ex-conjointe et la naissance prématurée de son fils, on pourrait croire que la suite serait plus paisible pour Daniel Laramée dans STAT, mais pas nécessairement.

Rencontré sur le tapis rouge de la première du spectacle Les Boys, le comédien Bruno Marcil - qui a récemment changé de look (voyez-le ici) - a évoqué pour Showbizz.net ce qui attend son personnage dans la série écrite par Marie-Andrée Labbé. L'avenir n'est pas tout rose apparemment.

«Difficile fin de saison où l'amour écorche », lance d'abord le comédien qui ne voulait pas trop en révéler. On peut donc penser que les choses ne reviendront pas au beau fixe entre Daniel et Isabelle (Geneviève Schmidt), après toutes les épreuves qu'ils ont vécues. En outre, on se demande si Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) ne pourrait pas revenir dans le portrait d'ici la fin de la saison.

Quand on le questionne sur les nouvelles responsabilités parentales de son personnage, Bruno Marcil ajoute : « Difficile d'être papa pour lui. Daniel, il vit une dure période. »

Évidemment, il faudra patienter pour voir de quoi il s'agit réellement. Pas de doute que l'autrice Marie-Andrée Labbé saura nous surprendre d'ici la fin de la saison, en guise de mise en bouche pour l'attente estivale qui nous mènera à la cinquième saison, d'ores et déjà confirmée.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.