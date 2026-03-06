Accueil
Photo : Un nouveau look pour Bruno Marcil

Il ne ressemble plus à ça! ⤵️

Image de l'article Photo : Un nouveau look pour Bruno Marcil
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, dans le cadre de la première montréalaise du spectacle Les boys, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le comédien Bruno Marcil, qui assistait à l'événement.

Pour l'occasion, celui-ci arborait un tout nouveau look, une chevelure rasée qui lui va à ravir.

Voyez-le en photo ci-dessous.

L'interprète de Daniel Laramée dans STAT nous expliquait qu'il ne s'agit pas d'un look pour un tournage, mais bien d'une impulsion qu'il a eue de changer de look.

« J'ai décidé hier que je me coupais les cheveux, alors je me suis coupé les cheveux moi-même. Si vous voulez, le salon Bruno est ouvert! On fait une coupe assez rapide et simple », blaguait le comédien, tout sourire.

Nous en avons profité pour le questionner sur ses projets des prochains mois. Alors qu'on le retrouve dans plusieurs séries à l'écran en ce moment, celui-ci nous confiait être dans une période professionnelle plus tranquille en ce moment.

On peut le suivre notamment dans STAT et Doute raisonnable, respectivement les mardis à 20 h et les mercredis à 21 h, à l'antenne de Radio-Canada.

Mentionné dans cet article

Photo de Bruno Marcil
Bruno Marcil

Informations complémentaires

