Ces deux comédiens de STAT nous disent quoi attendre de la finale de saison

Alors qu'il ne reste que trois épisodes à la troisième saison de STAT, les téléspectateurs se demandent plus que jamais ce qui les attend. La question qui est sur toutes les lèvres est la suivante : comment l'autrice Marie-Andrée Labbé choisira-t-elle de clore sa quotidienne, avant un retour l'automne prochain dans un format annuel?

Les intrigues s'accumulent et nous entraînent dans toutes les directions. D'une part, Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) est de retour et semble plus déterminé que jamais à faire payer Emmanuelle et Pascal St-Cyr (Suzanne Clément et Normand D'Amour). Par ailleurs, le piqueur en série a fait de nouvelles victimes, dont la petite Charlie, et s'est lui-même injecté le poison pour enlever les soupçons qui pourraient peser sur lui. Qui est cet homme? Pendant ce temps, le système informatique de Saint-Vincent semble avoir été piraté et les fiches de certains patients falsifiées. Pour ajouter au portrait, la patiente voyante prédit une catastrophe pour l'hôpital, qui va « péter ». Qu'est-ce que cela signifie?

Nous avons demandé à certains comédiens principaux de la série ce qui nous attendait pour cette finale et deux d'entre eux ont gentiment accepté de nous répondre.

Jean-Nicolas Verreault, qui prête ses traits au docteur Gabriel Lemaire, nous dit : « Attachez vos ceintures, après 3 années, notre auteure Marie-Andrée Labbé continue de nous surprendre, nous les actrices et les acteurs… Cette fin est aussi imprévisible qu’angoissante. Vous serez soufflés! »

À ceci, l'interprète de Daniel Laramée, Bruno Marcil, ajoute : « Une finale qui va brasser la cage et un peu plus… »

Voilà qui est d'autant plus intrigant et qui nous donne hâte à ce point culminant jeudi.

Après, il faudra patienter jusqu'à l'automne pour voir un épisode d'une heure par semaine, toujours sur les ondes de Radio-Canada. Nous avons d'ailleurs eu un avant-goût de ce format la semaine dernière, en raison des élections, et c'était particulièrement efficace.

Ne manquez pas les derniers épisodes de la quotidienne STAT, cette semaine à 19 h, sur ICI Télé!