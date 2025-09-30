Accueil
Un nouveau rôle dans une populaire série pour Bruno Marcil de STAT

Et il a tout un look!

Image de l'article Un nouveau rôle dans une populaire série pour Bruno Marcil de «STAT »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ces jours-ci, Bruno Marcil ne tourne pas sur STAT, mais plutôt sur la deuxième saison d'une populaire série policière.

En effet, on pourra le voir bientôt dans Mr Big aux côtés d'une autre populaire actrice québécoise qui s'est récemment ajoutée à la distribution.

Le réalisateur Alexis Durand-Brault a récemment partagé une photo du personnage de Bruno sur les réseaux sociaux. Voyez l'image au bas de l'article.

Il faut dire que l'acteur principal de la série, François Arnaud, a été remplacé par un autre comédien en raison d'un conflit d'horaire. Ainsi, c'est Pierre-Yves Cardinal qui reprendra le rôle de Jeff. Voyez une photo ci-dessous.

Grâce aux publications du réalisateur et producteur, on découvre également que Daniel Brière figurera également au générique, en plus de Stéphanie Perreault.

Nous ne savons pas encore quand nous pourrons voir la prochaine saison de Mr Big, mais comme la première mouture est sortie à la fin du mois de février sur illico+, on peut s'attendre à la même chose en 2026.

