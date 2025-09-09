Une actrice bien connue et appréciée du public rejoint la distribution de Mr Big

Même si François Arnaud n'était pas disponible pour reprendre le rôle de Jeff dans la suite de la série Mr Big, la production a décidé de poursuivre l'aventure sans lui. Voyez ici qui le remplace.

Le tournage de la deuxième saison vient de débuter et le réalisateur Alexis Durand Brault a partagé des photos du plateau de tournage sur son compte Instagram. Il nous présente du même coup un nouveau personnage, joué par Sophie Desmarais. On ignore encore quel rôle la talentueuse comédienne interprètera, mais on peut déjà dire qu'elle a tout un look! Le décor dans lequel elle évolue ne semble pas discret non plus.

Voyez des images au bas de l'article.

Rappelons que la série Mr Big suit une unité spéciale qui organise des coups montés dans le but d’obtenir des aveux de suspects de crimes graves. Par le biais de mises en scène sophistiquées, les agents doubles de cette escouade hors norme usent de stratagèmes et de subterfuges pour arriver à leurs fins.

La première saison de Mr Big sera présentée dès demain, mercredi 10 septembre, à 20 h sur les ondes de TVA.