Mr Big : François Arnaud sera remplacé par cet acteur pour la 2e saison

Une deuxième saison de Mr Big a été confirmée au printemps dernier, ce qui a ravi les téléspectateurs puisque la série a connu un franc succès sur illico+.

Mais voilà que le magazine 7 Jours nous apprend maintenant que l'acteur François Arnaud ne pourra pas reprendre le rôle principal de la série policière en raison d'un conflit d'horaire avec un projet qu'il tourne à l'international.

C'est un de ses amis, le comédien Pierre-Yves Cardinal [photos ici], qui reprendra le personnage de Jean-François Sauvageau dans la suite.

« Bien sûr, le but ne sera pas de calquer le travail de François, car nous sommes deux acteurs différents et nous avons des énergies différentes. L’essence du personnage sera la même, mais je ne vais pas imiter le travail de François. De plus je suis touché, car on m’a offert directement le rôle sans que je passe une audition et c’est un beau cadeau », confiait la nouvelle tête d'affiche au journaliste Patrick Delisle-Crevier.

Il y aura certainement une adaptation à faire dans les premières minutes de cette nouvelle saison, mais gageons que le talent de Pierre-Yves Cardinal saura vite nous faire oublier le Jeff habité de François Arnaud.

À noter que, pour ceux qui n'ont toujours pas eu la chance de découvrir cette excellente proposition du duo Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, celle-ci sera présentée à TVA cet automne. Découvrez quand exactement et apprenez-en plus sur la série ici.