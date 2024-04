Dimanche soir à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a abordé d'entrée de jeu une triste situation vécue récemment par sa deuxième invitée de la soirée, Évelyne Brochu.

« Je suis très content que tu sois là avec nous ce soir parce que ton père est décédé la semaine dernière alors je veux t'offrir mes condoléances », a-t-il lancé.

Il lui a ensuite demandé comment elle se portait. « Ça va... », dit-elle, fragile. « Je suis entourée de lumière, je suis entourée de vie. C'est le printemps. J'arrive à vivre ça dans l'amour crisse. »

La comédienne reprend alors une citation célèbre d'une autre invitée de la soirée, Louise Latraverse.

Évelyne Brochu était sur le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de la nouvelle série In Memoriam, dans laquelle elle tient l’un des rôles principaux.

Rappelons que nous avons adoré cette nouvelle proposition audacieuse de Crave. La série est d'ailleurs tournée dans un manoir célèbre.

L'actrice a aussi parlé du film Chez les beaux-parents, qui met en vedette, en plus des nombreux Québécois, quelques acteurs américains. Elle a aussi évoqué sa carrière musicale et les différences entre les tournages au Québec, en Europe et aux États-Unis.