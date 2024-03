Ce nouveau projet a été tourné dans l'ancien manoir de Céline Dion à Laval

Le domaine de plus de 24 000 pieds carrés, construit sur mesure en 2001, est situé sur l'île privée mesurant plus de 830 000 pieds carrés.

L'ampleur de la demeure et la décoration de style Versailles en ont fait l'endroit idéal pour planter une intrigue sombre qui va jouer dans les recoins les plus cachés de l'esprit humain.

Dans In Memoriam, Julien, Judith, Mathieu et Lucile sont quasi-orphelins. Leur mère s’est enlevé la vie lorsqu’ils étaient enfants et ils ont rompu les liens avec leur père, Paul-Émile de Léry, l’accusant d’être responsable de la tragédie. Puis un jour, ils sont conviés à la lecture de son testament. Une surprise de taille les attend : à moins de se prêter à une compétition sous la forme d'une série d’épreuves au terme de laquelle les gagnants mettront la main sur sa fortune de 84 millions, personne n’héritera de rien. Les épreuves troublantes révéleront des pans sombres de leur historique familial et sèmeront le chaos en faisant ressurgir les blessures du passé. Comme quoi, même mort, Paul-Émile a toujours la mainmise sur eux.

Voyez la bande-annonce ci-dessous, dans laquelle on entrevoit le manoir.

Les deux premiers épisodes de In Memoriam sont disponibles sur Crave dès ce jeudi 28 mars. Par la suite, un nouvel épisode s’ajoutera sur la plateforme chaque jeudi.

