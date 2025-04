Dylan Blondin est-il décédé? Voici la réponse

Dans la finale de saison d'Indéfendable, Léo (Sébastien Delorme) frappe Dylan Blondin (Patrice Godin) avec sa voiture et ce dernier se retrouve sur le sol, baignant dans une marre de sang.

Il semblait évident que le choc, violent, avait eu raison du criminel, mais nous avons demandé une confirmation à l'autrice et productrice, Izabel Chevrier, qui nous a dit ceci : « Il est vraiment mort. »

Il a le crâne explosé au sol, le sang coule, les yeux ouverts. Il ne va pas se relever et se mettre à marcher. Il est vraiment mort.

Elle ajoute : « Le plan de Dylan Blondin allait fonctionner dans le sens où Claude était neutralisée, elle a été droguée. Maxime, c'est sûr que Léo allait l'appeler quand Sara allait le contacter. Donc, Maxime est neutralisé aussi. Il va pouvoir se rendre chez Sara et Léo, sauf que ça va lui prendre plus de temps, parce qu'au lieu de sauter dans son char et de filer là-bas à vive allure, il est ralenti parce qu'il n'a plus de char. Il s'est fait voler sa voiture. Donc, il faut qu'il s'appelle un taxi. »

Léo est tombé exactement dans le piège que Dylan Blondin lui a tendu, c'est-à-dire de créer une agression chez Sara, qui appelle Léo en panique, qui se précipite dans le garage alors que Blondin l'attendait pour le tirer.

L'autrice nous rassure aussi sur le sort de l'inimitable Claude (Nathalie Madore). « Claude, on sait bien qu'elle n'est pas morte. On l'entend ronfler. »

Par contre, on peut certainement se faire du souci pour la famille de Léo. « Il y a matière à s'inquiéter, certain, parce qu'on voit très bien que quelqu'un essaie de rentrer chez Sara. Elle est toute seule avec les enfants. »

À la fin de l'épisode, on peut aussi voir Boivin (Hugo Girard) et le sergent Diaz (Thomas Vallières) récupérer l'arme de Blondin et se sauver de la scène de crime. Qu'est-ce que cela signifie? L'autrice nous explique tout ici.