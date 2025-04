Que signifie la fin d'Indéfendable? L'autrice répond

La troisième saison d'Indéfendable s'est achevée ce jeudi, sur une conclusion pour le moins mouvementée pendant laquelle tout le clan de Léo Macdonald a été encerclé par une menace qui planait depuis quelques semaines maintenant. Une finale qui n'a pas manqué de nous laisser sur un suspense.

D'un côté, Claude (Nathalie Madore) a été mise hors jeu après avoir été droguée par un homme qu'elle pensait aider. De l'autre, Sara (Catherine Renaud), seule avec ses enfants, constatait avec frayeur que quelqu'un tentait de s'introduire par effraction chez elle. En appelant Maxime (Mathieu Baron) pour qu'il vienne à la rescousse, ce dernier a constaté que sa voiture avait été volée. Ne restait plus que Léo (Sébastien Delorme) pour voler au secours de sa petite famille prise au piège.

En quittant le stationnement à toute vitesse en voiture, Léo a percuté Dylan Blondin (Patrice Godin), qui pointait son arme sur lui, le laissant dans un état terrible. Est-il mort? La réponse de l'autrice se trouve ici.

C'est alors que Boivin (Hugo Girard) et le sergent Diaz (Thomas Vallières) ont surgi de leur cachette pour constater l'impact sur Dylan Blondin, nous révélant du coup une information cruciale, que nous confirme également l'autrice Izabel Chevrier en entrevue.

Ce qu'on comprend au moment où Diaz ramasse l'arme, c'est que c'est un ripou.

« C'est pour ça que la maudite enquête, elle n'avançait pas », nous explique-t-elle. « C'est inspiré de policiers qui ont travaillé avec le crime organisé, plutôt que de travailler contre le crime. Il y a des cas célèbres au Québec, que tout le monde connaît, qui ont pactisé avec les criminels, en échange d'argent, parce que c'est pas mal la seule motivation qu'ils ont. »

L'autrice nous explique que la suite, l'automne prochain, reprendra quelques secondes après les événements dépeints dans cette finale : « On va recommencer en continuité directe. Ce qu'on comprend, c'est que c'est extrêmement grave parce que Léo vient de frapper quelqu'un et de fuir les lieux. C'est un avocat de la défense. Il sait très bien que, normalement, il aurait dû s'arrêter et porter secours à Dylan Blondin. Quand tu frappes quelqu'un avec ta voiture, aujourd'hui, tu es obligé d'arrêter pour lui porter assistance, même s'il voulait te tirer dessus. Et puis, on peut comprendre dans quelle merde Léo va se retrouver parce que Diaz va faire disparaître l'arme. »

Léo va raconter ce qui s'est passé, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus d'arme. Comment il va prouver que Dylan Blondin s'en allait lui tirer dessus?

« La question qu'il faut se poser, et je ne donnerai pas la réponse là, on verra en septembre, c'est est-ce que Léo va être accusé », poursuit-elle. « Je ne donnerai pas la réponse. Pour ça, il faut écouter l'ouverture en saison 4 pour voir comment tout ça va débouler. »

Diaz est un ripou, mais il y a juste nous, les téléspectateurs, qui le savons.

L'autrice nous explique ce qui l'a amenée à construire cette histoire : « Je trouve qu'on a bien exploré les dangers de l'égo, les dangers de vouloir prouver et de prendre des risques totalement inutiles. Me Legrand, son écueil, c'était l'appât du gain. Il en est mort. Léo, son écueil, c'est l'égo. Puis on voit que ça a des conséquences dramatiques. »

En ce sens, l'autrice nous promet que Léo n'aura d'autre choix que de revenir à une certaine humilité dans la prochaine saison.

Léo, on lui paie toute une ride à l'automne! C'est une énorme leçon de vie.

« L'humilité va reprendre sa place dans sa vie. Il va toujours être ambitieux, puis il va toujours vouloir bien pratiquer et tout ça, mais c'est toute une épreuve qui l'attend. C'est quand même un choc épouvantable, ce qui se passe là », conclut-elle.

Il faudra patienter en septembre prochain pour retrouver toute l'équipe d'Indéfendable, qui a repris les tournages cette semaine.