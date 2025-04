Voici quand Me Alain sera de retour dans Indéfendable

Depuis plusieurs semaines déjà, Léo (Sébastien Delorme) fait l'objet de menaces qui deviennent de plus en plus inquiétantes, pour lui, mais aussi pour sa famille.

Tout porte à croire que Dylan Blondin (Patrice Godin), contrarié de la façon dont le dossier de son fils a été géré par les avocats McDonald et Alain, serait derrière cette provocation.

Au cours des prochains épisodes jusqu'à la finale du 24 avril, les choses vont encore s'envenimer, même que Kim (Julie Trépanier) se fera, elle aussi, intimider.

Dans le synopsis de l'épisode du mardi 15 avril prochain, nous apprenons que Léo partagera ses inquiétudes avec Me Alain. C'est donc lors de l'avant-dernière semaine que Maxim Roy sera de retour au générique d'Indéfendable. Celle-ci viendra mettre son grain de sel dans cette histoire et tentera certainement de calmer le fougueux Blondin.

Notons que le très peu sympathique Me Cédric Boileau (Peter Miller) fera aussi un retour avant la fin de la saison.

On peut s'imaginer que la finale d'Indéfendable s'intéressera aux menaces envers les membres du cabinet puisque le résumé du dernier épisode dit ceci : Dylan et son fils Jeffrey trament quelque chose avec leurs acolytes, plus déterminés et dangereux que jamais.

