Entrevue : L'avocate qu'incarne Maxim Roy dans Indéfendable est inspirée d'une vraie criminaliste

Ce lundi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu faire la rencontre d'une nouvelle avocate dans Indéfendable, une femme qui nous accompagnera dans notre petit écran pour un moment. Endossant le rôle de Me Danielle Alain, la comédienne Maxim Roy fait son retour à la télévision québécoise, à heure de grande écoute, pour notre plus grand bonheur. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la sympathique comédienne, ravie de ce beau cadeau que lui a fait l'autrice Izabel Chevrier.

« C'est un beau rôle, tu sais. C'est un rôle sur un plateau d'argent. C'est un rôle qui a de la viande, qui a quelque chose à jouer. En plus, elle est inspirée d'une vraie criminaliste. Donc, juste ça, pour moi, c'est toujours inspirant de voir quelqu'un qui existe ou qui a existé. Un challenge de plus », nous dit d'emblée la comédienne, qui préfère toutefois garder le mystère autour de celle qui a inspiré son personnage.

Dans le contexte de son arrivée, Me Danielle Alain aura à défendre Jeffrey Blondin, un jeune membre du crime organisé, qui a tué un agent infiltré. Ce jeune personnage brouillant est interprété par Anthony Therrien qui se retrouve à mille lieues de son rôle dans Les bracelets rouges.

« Le monde du crime organisé, il y a quelque chose de fascinant », nous dit Maxim Roy. « Il y a une fascination pour ce milieu-là qui est toujours présente. Il y a combien de séries ou de films qui ont été faits là-dessus? Donc, il y a toujours matière à jouer, à approfondir les choses. »

De revenir au Québec, tu sais, en français, ça me tentait, c'est sûr, mais j'attendais quelque chose de croustillant à jouer.

La comédienne décrit son personnage comme suit : « C'est une femme droite cartésienne qui ne mélange pas les émotions, qui ne s'implique pas émotionnellement dans la cause de ses clients. Contrairement au cabinet Lapointe-Macdonald, qui sont toujours un peu émotifs face à leur cause. Elle, elle arrive, puis elle a une espèce de froideur, une distance. Elle crée toujours une distance entre elle et ses clients. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à jouer, parce que moi, qui aurais aimé étudier le droit criminel, je me rends compte que j'aurais été vraiment pas bonne (rires). »

Elle poursuit : « C'est une femme intéressante. On va apprendre aussi à connaître un peu son passé. On va avoir quelques petites fenêtres dans son passé qui vont être intéressantes. On va comprendre où elle est, comment elle est. C'est un beau personnage, un peu mystérieux, mais on va apprendre à la connaître. »

Me Alain va être accompagnée dans sa cause par Léo (Sébastien Delorme), qui a toujours voulu faire du crime organisé : « Ça va causer beaucoup, beaucoup... Ça va faire des vagues. D'énormes vagues, en fait. Je pense qu'elle va avoir un sentiment de responsabilité face à tout cela. Mais, en même temps, lui, il voulait ça. »

Elle présentera un sang-froid exceptionnel!

Pour l'occasion, Maxim Roy a pu renouer avec un comédien avec qui elle avait partagé la scène et l'écran il y a plusieurs années, Patrice Godin (voir sa photo ici), qui incarne le père de l'accusé, lui aussi membre du crime organisé : « Je suis extrêmement contente de retrouver Pat parce qu'on a travaillé ensemble au début de notre carrière. Lui, il sortait de l'école et on avait fait du théâtre ensemble il y a 10 ans. Après, on a joué dans Virginie ensemble. Je pense qu'on n'a jamais rejoué ensemble après Virginie. Se retrouver encore dans une autre quotidienne, c'était vraiment cool! On a de belles scènes ensemble. Ce n'est pas facile, surtout parce que Pat Godin, je vais le dire, c'est un ricaneux! (rires) Et moi aussi! »

Si elle se fait bien discrète sur les tenants et aboutissants de cette intrigue, elle nous dit : « Son personnage va essayer de prendre le contrôle de la situation. C'est son fils, donc il va essayer de le sauver et de prendre le contrôle de la cause. Il va essayer de dire à Me Alain comment mener son bateau. Ça ne marchera pas! »

Voilà des retrouvailles au petit écran que nous avons bien hâte de voir!

Par ailleurs, la comédienne nous dit qu'elle sera présente dans la quotidienne pour un moment, sans vouloir préciser la durée « la cause de Jeffrey Blondin va durer plusieurs semaines. »

C'est à voir dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.