Des images de retour d'Indéfendable révèle un élément important sur la suite de l'histoire

La finale de l'hiver de la troisième saison d'Indéfendable nous laissait sur un suspense haletant alors que Léo (Sébastien Delorme) frappait Dylan Blondin (Patrice Godin) avec sa voiture et quittait les lieux, avec son père à ses côtés.

Le sergent détective Diaz (Thomas Vallières) et Robert Boivin (Hugo Girard), l'homme de main de Blondin, ont assisté à la scène. Une fois Léo parti, le ripou et son allié se sont jetés sur le corps de Dylan pour lui enlever son arme et cacher les preuves.

Les premières images dévoilées par TVA nous laissent croire que Léo aura des remords suite à son délit de fuite et reviendra sur les lieux du crime. Diaz s'occupera du dossier, mais comme on sait désormais qu'il est corrompu, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas d'une grande aide pour l'avocat criminaliste.

Voyez les images ci-dessous.

Ça promet pour le retour d'Indéfendable, (probablement) le 8 septembre prochain!

Rappelons que le producteur Charles Lafortune nous confiait récemment qu'un personnage allait prendre plus d'importance dans la suite de l'histoire. Découvrez de qui il s'agit ici.