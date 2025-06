Ce personnage prendra plus d'importance dans Indéfendable

À la fin de la saison dernière d'Indéfendable, un personnage a fait son apparition au grand bonheur des téléspectateurs, qui l'ont rapidement apprécié, bien qu'il soit du côté des vilains.

Il s'agit de Robert Boivin, interprété par Hugo Girard (voir sa photo ici).

Le producteur de la série, Charles Lafortune, nous confiait cette semaine que ce personnage prendra plus d'importance dans la prochaine saison, qui sera présentée cet automne sur les ondes de TVA.

« Hugo Girard prend de la place dans l'intrigue cet automne », nous dit-il.

C'était d'ailleurs un mandat différent pour l'homme fort du Québec, qui était davantage habitué à l'animation.

Charles Lafortune nous dit : « C'était nouveau pour lui. Il apprend ça. C'est toujours drôle quand quelqu'un veut l'affronter, comme téléspectateur, tu fais comme... "Non, ça ne se pourra pas". (rires) »

Évidemment, ce personnage prend plus d'importance dans le contexte des révélations de la fin de la saison dernière, soit que le Sergent Diaz est un ripou. Celui-ci a d'ailleurs caché l'arme de Dylan Blondin, frappé à mort par la voiture de Léo Macdonald qui agissait en légitime défense. Ce faisant, Léo a commis un délit de fuite et il devra répondre de ses actions. On se doute bien que Boivin et Diaz lui mettront des bâtons dans les roues.

Indéfendable reprendra du service en septembre, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Découvrez ici quelle sera l'une des premières causes de la saison prochaine. Ça promet!