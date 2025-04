Indéfendable : Une bande-annonce saisissante pour la dernière semaine de la saison

Dans les dernières images de l'épisode de jeudi d'Indéfendable, nous avons pu apercevoir Léo (Sébastien Delorme) foncer en direction de la maison de Dylan Blondin (Patrice Godin). L'avocat criminaliste est déterminé et prêt à tout pour protéger sa famille.

Lundi, Sara (Catherine Renaud) et Claude (Nathalie Madore) se retrouveront dans la mire d'un inconnu. De son côté, Lapointe étirera son élastique au maximum dans sa collaboration avec Me Boileau (Peter Miller). Le vendeur de drogues PLP, lui, tentera d'influencer Ludovick à son avantage.

Dans l'épisode du lendemain, Maxime (Mathieu Baron) se lancera sur les traces d'un nouveau témoin qui pourrait grandement aider Ludovick. Léo profitera du calme qui se sera instauré depuis que Dylan semble l'avoir lâché, même si le stress est toujours bien présent...

Mercredi, l'imprévisible et détestable Boileau réservera une grosse surprise à Lapointe (Michel Laperrière) et Kim (Julie Trépanier) au procès de leurs clients. Même si la tension retombe, Léo et Sara prendront d'autres moyens pour assurer leur sécurité.

Dans la toute dernière émission de cette 3e saison, le procès de Ludovick tirera à sa fin et l'émotion sera à couper au couteau. Maxime n'aimera pas du tout la proximité qu'il verra entre Kim et l'enquêteur Alec Diaz (Thomas Vallières). Puis, Dylan et son fils Jeffrey (Anthony Therrien) trameront quelque chose avec leurs acolytes, plus déterminés et dangereux que jamais.

Comment se conclura donc cette saison? Devrait-on craindre pour le sort de Léo, sa femme ou ses enfants jusqu'au retour des vacances d'été? Nous avons bien hâte de voir cette conclusion, qui sera assurément enlevante!

Voyez la bande-annonce des quatre derniers épisodes ci-dessous.

Découvrez ici ce qui remplacera Indéfendable dès le 28 avril à TVA.

Rappelons qu'Indéfendable sera de retour l'automne prochain pour une 4e saison.