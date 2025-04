Une émission qui s'annonce irrésistible remplacera Indéfendable ce printemps

Ce printemps, TVA a prévu des remplaçants de choix aux avocats d'Indéfendable.

En effet, quand le cabinet Lapointe-MacDonald et Nolin fermera ses portes pour l'été, ce sera les petits cuisiniers de Masterchef Junior Québec qui prendront la relève du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA, dès le 28 avril.

Lors de défis culinaires impressionnants, 12 jeunes chefs, âgés entre 8 à 13 ans, devront s'affronter et cuisiner pour les juges et mentors, Martin Picard et Stefano Faita, afin de remporter le convoité trophée ainsi qu'un grand prix de 10 000 $.

Pour ce qui est d'Indéfendable, disons que les choses semblent s'envenimer de plus en plus pour Léo (Sébastien Delorme), alors qu'il est la cible d'intimidation de la part de Dylan Blondin (Patrice Godin) et de son fils Jeffrey (Anthony Therrien). Qu'adviendra-t-il l'avocat de la défense? Doit-on craindre le pire? C'est le 24 avril prochain que nous aurons des réponses à. nos questions.

