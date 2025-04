Voici ce qui remplacera STAT à ICI Télé ce printemps

STAT se terminera le jeudi 24 avril, soit dans une toute petite semaine. Cette finale sera la dernière d'une ère de quotidienne puisque la série se lancera en septembre prochain dans une nouvelle étape, celle de l'annuelle. Ainsi, c'est un épisode d'une heure chaque semaine auquel nous aurons droit, plutôt que quatre de 30 minutes.

Avant cela, il y a la fin du printemps et l'été. Alors que l'horaire télé de ces saisons était généralement morne et très peu garni, les temps ont (heureusement) changé et, désormais, plusieurs émissions très intéressantes sont diffusées à la télé alors que le soleil s'installe timidement à l'extérieur.

Depuis plusieurs années maintenant, la plage horaire du lundi au jeudi à 19 h est une période importante pour les diffuseurs. Ainsi, quand STAT se terminera, ce sera Pierre Hébert et son Question de jugement qui s'installeront sur les ondes d'ICI Télé.

Dans ce jeu-questionnaire à saveur humoristique, le public en studio est appelé à répondre à des questions cocasses sur quatre personnalités invitées. Le concurrent ou la concurrente qui saura le mieux prévoir l'avis de la foule gagnera la partie et aura la chance de remporter jusqu'à 1 000 $ en argent.

La saison débutera avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Marie-Thérèse Fortin, Guillaume Cyr et André Robitaille, qui seront présents lundi et mardi, puis avec Chantal Fontaine, Maude Guérin, Christian Bégin et Jean-Philippe Wauthier, qui participeront les mercredi et jeudi. À noter que l'émission a été enregistrée avant que Jean-Philippe annonce sa pause professionnelle.