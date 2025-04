Patrice Godin s'adresse à Sébastien Delorme après la finale de saison d'Indéfendable

La finale d'Indéfendable a été diffusée jeudi soir.

Dans celle-ci, Léo frappe Dylan Blondin avec sa voiture alors que celui-ci le menaçait avec une arme. Le criminel est mort sur le coup. L'autrice nous en parlait d'ailleurs ici.

L'acteur Patrice Godin s'est adressé à l'équipe d'Indéfendable suite à la diffusion du décès de son personnage.

« Merci à toute l'équipe d'Indéfendable de m'avoir accueilli parmi vous. Vous avez été formidables! »

Puis, il envoie quelques mots à son ami et complice à l'écran, Sébastien Delorme.

« Et toi, Sébastien Delorme. Ben j't'aime en criss, mon chum!!! »

Voyez la publication de Patrice Godin au bas de l'article.

Patrice et Sébastien sont amis depuis plus de 30 ans. Ils ont partagé l'écran sur plusieurs projets, dont District 31, Les bracelets rouges et Le 7e round, en 2006.

Rappelons que la 3e saison d'Indéfendable s'est terminée sur des questionnements, notamment en ce qui a trait au sergent Diaz. Pour des réponses, c'est par ici.

Pour des indices sur ce qui vous attend l'an prochain dans la quotidienne, cliquez ici.