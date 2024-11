Avez-vous remarqué cet indice concernant Maxim Roy dans Indéfendable?

C'est cette semaine que nous assistons à l'arrivée d'un nouveau personnage dans Indéfendable, une avocate à la poigne de fer jouée par la talentueuse Maxim Roy.

Dans le rôle de Me Danielle Alain, la comédienne nous en fera voir de toutes les couleurs, alors qu'elle se dédie à défendre des membres du crime organisé.

Sa première cause rallie deux comédiens que nous aimons beaucoup, Patrice Godin et Anthony Therrien, qui incarnent le père et le fils.

Maxim Roy nous parlait de ce nouveau défi en entrevue juste ici.

Pour cette raison, Me Alain a demandé à louer un espace dans les bureaux du Cabinet MacDonald-Lapointe, le temps du procès de Jeffrey Blondin.

En ce sens, la comédienne a refusé de nous dire pour combien de temps elle allait être dans la quotidienne, mais un indice présenté dans l'épisode de mardi nous a mis la puce à l'oreille.

Avez-vous remarqué que le générique de l'émission avait été changé ce mardi? En marge de la révélation faite par Marie-Anne à Léo, sur ses doutes quant à son avenir d'avocate de la Couronne, le générique a été modifié pour retirer Anne-Élisabeth Bossé des personnages principaux de la série, aux côtés de Sébastien Delorme, Michel Laperrière et Julie Trépanier, afin d'inclure Maxim Roy.

Alors, si vous pensiez que la comédienne n'était que de passage, révisez vos impressions. Elle est sûrement là pour rester!

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.