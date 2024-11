Est-ce la fin pour cette comédienne dans Indéfendable?

Je pense que je ne suis plus à ma place Léo...

Voilà des mots que nous avons pu entendre de la bouche de Marie-Anne Desjardins dans l'épisode de ce lundi d'Indéfendable.

Alors que ce personnage tenait un rôle central dans l'intrigue de la quotidienne dans les premières saisons, celui-ci s'est fait beaucoup plus discret dans la troisième saison. Ce changement a été effectué à la demande de la comédienne Anne-Élisabeth Bossé, pour une raison qu'elle nous expliquait ici.

Mais les indices dévoilés dans l'épisode de lundi nous laissent croire que c'est la fin pour l'avocate, qui pourrait avoir envie de changer de vocation.

Après avoir fait la paix avec Léo Macdonald (Sébastien Delorme), à la suite d'une séparation professionnelle qui ne s'est pas faite sans heurt, Marie-Anne lui a confié qu'elle ne se sentait pas plus à sa place comme Couronne.

On peut donc s'attendre à voir Anne-Élisabeth Bossé quitter la série bientôt, à moins d'une mauvaise lecture de la situation de notre part. Surtout qu'elle sera la tête d'affiche d'une autre série, un projet qu'elle a elle-même créé avec deux talentueuses complices.

Aimeriez-vous que ce personnage reste dans la quotidienne, sous une forme ou une autre?

Chose certaine, une rencontre entre Marie-Anne et Maxime (Mathieu Baron) a commencé à confirmer une autre de nos théories, une relation possible entre deux autres personnages. On vous en parlait ici.

Il faudra être au rendez-vous pour connaître la suite, telle que concoctée par l'autrice Izabel Chevrier.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Notons que nous savons maintenant qui interprètera la mère de la stagiaire Mélodie (Naïla Louidort) dans Indéfendable. La réponse se trouve ici.

Par ailleurs, sachez qu'Anne-Élisabeth Bossé fera partie de la distribution de la 3e saison d'une populaire compétition humoristique. Saura-t-elle bien performer?