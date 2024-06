Comme on le sait, de gros changements attendent le personnage de Marie-Anne Desjardins dans Indéfendable. Fatiguée de défendre de potentiels criminels, celle-ci a fait le choix, à la fin de la seconde saison, de se tourner vers la couronne pour un nouveau chapitre de sa carrière. Évidemment, ce changement coïncide avec une volonté de la comédienne, Anne-Élisabeth Bossé, d'être moins présente à l'écran.

Nous avons eu le plaisir d'en discuter avec la principale intéressée, croisée lors d'une rencontre de presse sur le plateau de tournage du film Menteuse, dans lequel elle tiendra la vedette aux côtés d'Antoine Bertrand. Nous en avons profité pour lui parler de son retour sur le plateau d'Indéfendable.

« C'est sûr que je suis un peu moins là, c'est un peu ce que la fin de la saison 2 annonçait. Je quitte le cabinet », résume-t-elle d'abord. « Dans le dernier épisode, on se rappelle qu'elle recevait sa première réponse pour devenir procureure contre Léo Macdonald. C'est un meurtre. Le premier affrontement arrive. »

Elle poursuit : « D'abord, il y aura des retrouvailles autour du décès de ces personnages tant aimés ». On se souviendra en effet du départ bouleversant des personnages joués par Nour Belkhiria et Martin-David Peters. « On se rendra compte à ce moment-là que ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, la décision qu'elle a prise de manière rapide. »

« Ç'a créé des conséquences, mais la job avant tout. Le premier procès de la saison, ce sera l'affrontement entre Léo et Marie-Anne. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas fait! »

La réconciliation avec la défense, avec les criminalistes, n'est pas faite. Il y aura des larmes, de l'injustice, de la colère, tout ça!

Elle conclut : « C'est une grosse cause. Il y a un chef vedette qui a tué sa femme. Le procès à la base est bon. En plus, je trouve ça bon que ça soit Léo et moi qui le défendons. »

Avez-vous aussi hâte que nous de renouer avec l'équipe d'Indéfendable?

Il faudra patienter jusqu'au début septembre pour voir ce que l'autrice Izabel Chevrier nous a concocté.

