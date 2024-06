Un avenir sombre pour le personnage de Mikhaïl Ahooja dans Indéfendable

Entre deux répétitions de « la pièce la plus drôle au monde » (du moins, selon ce populaire metteur en scène), le comédien Mikhaïl Ahooja nous glissait quelques indices à propos de son personnage d'Indéfendable. Alors que les tournages ont repris depuis un bon moment pour la troisième saison, l’acteur nous confirme qu'il n'a eu que quelques journées de tournage cette année.

« C'est évident que, le fait qu'elle soit partie, moi je suis moins là. », nous disait d’abord le comédien. En effet, sans la jeune avocate, avec qui Dufour était en couple, il serait évident que ses apparitions soient plus rares. Avec la finale explosive de la première saison (rafraîchissez-vous la mémoire ici), qui a causé le départ de la jeune maître Saïd, on imaginait bien que le journaliste serait bouleversé. Son mal être sera profond et grave.

Il pogne une petite débarque, une dépression. Il ne sait pas s'il a envie encore d'être là ou non. C'est une grosse remise en question pour Joachim.

Ainsi, l'avenir de son personnage est encore incertain dans la toile. « La manière que ça fonctionne, c'est qu'on reçoit les textes un peu dernière minute. Pour l'instant, je suis encore là, mais vraiment dans le grand schéma de la vie d'Indéfendable », expliquait Mikhaïl.

Ce serait dommage de devoir faire nos adieux à un autre personnage récurrent de l'émission. Le public s'est, en quelque sorte, attaché au téméraire journaliste, sous-entendait l'interprète en riant : « Je sens que les gens écoutent beaucoup l'émission parce qu'on me parle de mon personnage et on me dit qu'il est fatigant. (...) Le monde m'arrête, tout le monde me dit "on t'aime bien, mais on t'haït".»

En attendant, le comédien sera très occupé avec les représentations de cette comédie prometteuse. Ill nous confie que ce qu'on peut lui souhaiter comme rôle pour les prochains temps serait: « Un truc sportif, j'aimerais ça. Je suis un amateur de sport, donc j'aimerais ça faire quelque chose qui a rapport au sport. Sinon, un gros méchant, ça serait le fun. »